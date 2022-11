+++Siegreich im Lausitzer Seenland+++

Zum 10. Spieltag der Südbrandenburgliga ging es an den Senftenberger See, zum Kräftemessen mit der "Zweeten" des FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg. Der Absteiger aus der Landesklasse hatte in den letzten Spielen unter Beweis stellen können in der neuen Spielklasse angekommen zu sein.

Auf künstlichem Geläuf sah sich unsere Mannschaft frühzeitig um die Verteidigung der eigenen Strafraumzone bemüht. Brieske lief offensiv an und die erste ernsthafte Torgefahr konnte Martin Friedrich noch auf der Torlinie klären. Ein folgender Eckball der Heimelf endete jedoch mit einem Pfiff des Referees. Dieser erkannte ein Foulspiel, durch halten des Gegners und verwies auf den Punkt. Samuel Schulze verwandelte folgend sicher zum 1:0 (22.) für die „Knappen“! Noch bevor erste Sorgenfalten die Lübbenauer Stirnen zierten gab unsere Mannschaft ein deutliches Signal. Als wäre es ein Weckruf, erzeugte man in dem Spiel schnell Augenhöhe und verlagerte das Spielgeschehen in die gewünschte Richtung. Ein gefährlicher Freistoß von Maciej, ein fast vollendeter Angriff von Yousef und auch ein knapp verfehlter Kopfball von Pascal brachten alle Beteiligten mit einer nunmehr glücklichen Führung der Heimelf in die Kabinen.

In Abschnitt 2 schien der Gastgeber das Pulver verschossen zu haben. Mutig und zielstrebig liefen unsere Jungs den gegnerischen Kasten nun in kurzen Abständen an. Suchten die Knappen noch nach der zuvor gezeigten Stabilität, rätselten die Hausherren ebenso an eventuellen Systemumstellungen unserer TSG. Ein Aluminiumtreffer von Martin Friedrich stellte das bisher Gesehene unter Beweis. Es half alles nichts, Lübbenau war nun die deutlich bessere Mannschaft. Eine der vielen Möglichkeiten nutzte Pascal Lehmann sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 (62.)! Nach schöner Annahme im Strafraum verwandelte Kalle humorlos, direkt ins Netz. Lübbenau war nun in allen Belangen überlegen und drückte auf die Führung. Trotz mehrerer Chancen unserer Spreewälder wurde ein Pfiff wieder zu einem nennenswerten Ereignis. Rückte unsere Innenverteidigung stellenweise bis zum gegnerischen 16er auf, wurde Matthias Phillip durch ein deutlich zu hohes Bein an seinem Abschluss gehindert. Zum fälligen Strafstoß ließ Martin Friedrich keine Zweifel aufkommen und erhöhte zum überfälligen 1:2 (72.)! Nur kurz freute man sich auf blau-gelben Seiten und zeigte die starke Leistung bis zum Schlusspfiff. Neben weiteren guten Möglichkeiten und lauten Einschlägen am gegnerischen Torpfosten blieb das Ergebnis bestehen. Respekt Jungs, diesen Sieg habt ihr euch nur allein geholt.

Nicht immer klar nachvollziehbare Entscheidungen, wurden seitens unserer TSG Bank mit unnötigen Äußerungen bedacht, wofür wir uns an dieser Stelle sportlich entschuldigen! Der Fokus muss klar auf der überzeugenden Leistung der Mannschaft liegen! 🙋‍♂️

Nachlegen möchten unsere Jungs sehr gern am kommenden Wochenende, hoffentlich wieder mit euch an unserer Seite! 🙏