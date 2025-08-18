Sieglosserie der SG H/U geht weiter – Holzhausen bleibt punktlos

Eintracht Baunatal fuhr beim VfL Wanfried einen klaren 5:0-Auswärtssieg ein. Justin Wieczorek brachte die Gäste früh in Führung (6.), Leon Geib, Ben Lennart Grygier und Steven Rinas erhöhten noch vor der Pause bzw. kurz danach. In der zweiten Halbzeit sorgten weitere Treffer für die klare Entscheidung, Wanfried blieb ohne nennenswerte Offensivaktionen. Baunatal zeigte eine geschlossene Leistung und verteidigte den Vorsprung souverän bis zum Schluss.

Breunaer Schwächen gnadenlos ausgenutzt

Marvin Schmidt brachte Grebenstein früh in Führung, doch Martin Witkowskij glich postwendend aus. Nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando: Manuel Frey (49.) und Jan Hille (59.) bauten die Führung aus, Leon Ungewickel setzte mit dem 1:4 den Schlusspunkt. Die SG zeigte vor allem in der zweiten Hälfte keine Gegenwehr und konnte trotz einiger guter Chancen den Rückstand nicht verkürzen. Grebenstein verdiente sich den Dreier durch höhere Spielanteile und konsequentes Offensivspiel.

Klare Nummer im Lossetalstadion

Rengershausen dominierte die Partie von Beginn an: Onur Büyükata erzielte die frühe Führung, Mounir Boukhoutta und Abdelganie Zmiro erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel baute Boukhoutta per Elfmeter die Führung weiter aus, Nahom Ghebrekidus setzte das 5:0. Ole Wied gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für Kaufungen, das den Gästen trotz des Spielstandes Gegenwehr entgegensetzen konnte.

Nächste Abreibung für Holzhausen

TSV Rothwesten setzte sich im Nachbarschaftsduell beim Aufsteiger Holzhausen klar mit 4:0 durch. Dylan Demirsoy brachte die Gäste bereits in der elften Minute in Führung, bevor David Kunz nach einer Vorlage von Lukas Haack auf 2:0 erhöhte (40.). In der zweiten Halbzeit machte Haack selbst das 3:0 (70.), bevor Demirsoy in der Nachspielzeit den Endstand markierte (90.+2). Holzhausen musste neben sieben fehlenden Spielern auch frühe Verletzungen verkraften und blieb offensiv harmlos. SG H/U verliert erneut