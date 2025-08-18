Sieglosserie der SG H/U geht weiter – Holzhausen bleibt punktlos

Viele Tore, klare Siege und kämpferische Defizite: Der dritte Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 brachte spektakuläre Ergebnisse und deutliche Leistungsunterschiede. Während TSV Wolfsanger und TuSpo 1900 Grebenstein ihre ersten bzw. zweiten Siege einfuhren, muss der TSV Holzhausen/Reinhardswald weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. TSG Sandershausen, TSV Hertingshausen und Eintracht Baunatal gewannen ihre Partien deutlich.
Nach drei Niederlagen legte Wolfsanger einen dominanten Auftritt am Wochenende hin. Rayan Abu-Hamdan brachte sein Team in der 25. Minute in Führung, ehe Daniel Križanović und Titus Werner Trittel im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse sorgten. Noel Eisenberg gelang zwischenzeitlich der Anschlusstreffer, doch Henrik Gleim und zwei weitere Treffer von Abu-Hamdan stellten den hochverdienten 6:1-Endstand her. Die Gäste präsentierten sich griffig in den Zweikämpfen und ließen in Halbzeit zwei nichts mehr anbrennen.
Enger als es aussieht
Die TSG Sandershausen gewann ihr Heimspiel gegen den FC Bosporus Kassel mit 4:1. Yannick Billing eröffnete den Torreigen (24.), Thomas Müller erhöhte nach der Pause auf 2:0 (51.). Bosporus verkürzte durch Mohamad Jammal auf 2:1 (75.), doch Philipp Wissemann und Jan Schleiden sorgten mit Treffern in der Schlussphase für den 4:1-Endstand (79./90.). Sandershausen zeigte sich effektiv vor dem Tor, obwohl die Gäste einige Chancen hatten.
Nächste Schlappe für Espenau
Der TSV Hertingshausen ließ dem SV Espenau keine Chance und siegte 6:1. Kevin Genilke brachte die Hausherren in Führung (18.), Espenau glich per Foulelfmeter durch Sebastian Hackert aus (37.). Spielertrainer Christian Krug sorgte kurz vor der Pause für das 2:1 (45.+2), Jan Kraus erhöhte nach der Pause auf 3:1 (54.). Martin Pierog (77./86.) und Lasse Petersen (89.) machten den Kantersieg perfekt, während Espenau nach dem 3:1 deutlich einbrach.
Wanfried chancenlos
Eintracht Baunatal fuhr beim VfL Wanfried einen klaren 5:0-Auswärtssieg ein. Justin Wieczorek brachte die Gäste früh in Führung (6.), Leon Geib, Ben Lennart Grygier und Steven Rinas erhöhten noch vor der Pause bzw. kurz danach. In der zweiten Halbzeit sorgten weitere Treffer für die klare Entscheidung, Wanfried blieb ohne nennenswerte Offensivaktionen. Baunatal zeigte eine geschlossene Leistung und verteidigte den Vorsprung souverän bis zum Schluss.
Breunaer Schwächen gnadenlos ausgenutzt
Marvin Schmidt brachte Grebenstein früh in Führung, doch Martin Witkowskij glich postwendend aus. Nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando: Manuel Frey (49.) und Jan Hille (59.) bauten die Führung aus, Leon Ungewickel setzte mit dem 1:4 den Schlusspunkt. Die SG zeigte vor allem in der zweiten Hälfte keine Gegenwehr und konnte trotz einiger guter Chancen den Rückstand nicht verkürzen. Grebenstein verdiente sich den Dreier durch höhere Spielanteile und konsequentes Offensivspiel.
Klare Nummer im Lossetalstadion
Rengershausen dominierte die Partie von Beginn an: Onur Büyükata erzielte die frühe Führung, Mounir Boukhoutta und Abdelganie Zmiro erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel baute Boukhoutta per Elfmeter die Führung weiter aus, Nahom Ghebrekidus setzte das 5:0. Ole Wied gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für Kaufungen, das den Gästen trotz des Spielstandes Gegenwehr entgegensetzen konnte.
Nächste Abreibung für Holzhausen
TSV Rothwesten setzte sich im Nachbarschaftsduell beim Aufsteiger Holzhausen klar mit 4:0 durch. Dylan Demirsoy brachte die Gäste bereits in der elften Minute in Führung, bevor David Kunz nach einer Vorlage von Lukas Haack auf 2:0 erhöhte (40.). In der zweiten Halbzeit machte Haack selbst das 3:0 (70.), bevor Demirsoy in der Nachspielzeit den Endstand markierte (90.+2). Holzhausen musste neben sieben fehlenden Spielern auch frühe Verletzungen verkraften und blieb offensiv harmlos.
SG H/U verliert erneut
Der FSC 1924 Lohfelden setzte sich im Heimspiel gegen die SG Hombressen/Udenhausen knapp mit 1:0 durch. Die Gäste dominierten phasenweise das Spiel und hatten durch Felix Höf, Cedric Dörr und Nicola Nölle mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch jeweils an der Abwehr oder dem Torwart Pascal Bielert. Den entscheidenden Treffer erzielte Taha Gül zehn Minuten vor Schluss (83.) nach einem abgeblockten Schuss, während die SG in der verbleibenden Zeit ihre Schlussoffensive nicht erfolgreich abschließen konnte. Hombressen/Udenhausen musste damit die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.