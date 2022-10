Siegloses Wochenende für die FVRZ-Teams in der Interregio-Gruppe 5 2- Liga interregional, Gruppe 5: 9. Runde

Geteilt: Thalwil vergibt Vorsprung

Der FC Thalwil und Frauenfeld trennen sich 2:2 unentschieden. Die Zürcher vom linken Seeufer gingen nach einer ausgeglichenen Startphase durch einen Doppelschlag zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Doch Frauenfeld zeigte Moral und schaffte noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @fcfrauenfeld geteilter Beitrag

In den zweiten 45 Minuten entwickelte sich ein Abnützungskampf, in dem Chancen Mangelware blieben. Thalwil sah lange wie der sichere Sieger aus, bis in letzter Minute doch noch der Ausgleichstreffer für Frauenfeld fiel.

Vergeben: Lachen/Altendorf verliert trotz Vorsprung

Noch bitterer als Thalwil erging es Lachen/Altendorf. Die Schwyzer führten gegen Widnau ebenfalls früh mit zwei Toren, mussten sich nach 90 Minuten aber gar noch mit 2:3 geschlagen geben.

Gastgeber Widnau startete erwartet stark ins Spiel und setzte Lachen von Anfang weg unter Druck. Dennoch kamen die Lachner durch einen Elfmeter und ein Eigentor zu einer überraschenden Zwei-Tore-Führung. Denn während der gesamten ersten Hälfte war eigentlich Widnau am Drücker, belohnte sich für die Mühen aber erst kurz vor dem Seitenwechsel mit dem Anschlusstreffer. Nach dem Pausentee setzte Widnau seine Feldüberlegenheit fort und kam rasch zum verdienten Ausgleich. Lachen, welches sich zunehmend mit dem tiefen Platz abmühte, musste nun einen Angriff nach dem anderen über sich ergehen lassen. In der 70. Minute kam dann, was kommen musste, nämlich die verdiente Führung für Widnau. Der FCLA vermochte nicht mehr auf den Rückstand zu reagieren und musste sich letztlich geschlagen geben.

Ärgerlich: Adliswil mit Niederlage in letzter Sekunde

Ein ähnliches Bild bot sich in Balzers: Lange Zeit sah es so aus, als ob der FC Adliswil dem Leader aus Liechtenstein ein Bein stellen könnte. Die Sihltaler mussten bei der 2:3-Pleite erst in der 93. Minute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Dabei hatte die Partie aus Adliswiler Sicht optimal begonnen. Nach acht Minuten schloss Fabio Eid einen Konter mustergültig ab und sorgte für die frühe Führung für den FCA. Tabellenführer Balzers drehte anschliessend aber das Spiel, Adliswil hatte in dieser Phase nicht viel zu melden. Trotzdem steckten die Sihltaler nicht auf und kamen nach 68 Minuten zum Ausgleich. Der eingewechselte Kobba profitierte bei seinem Kopfball von Abwehrfehlern der Liechtensteiner. In der Schlussphase sah es lange nach einer Punkteteilung aus, bis in der 93. Spielminute eine kontroverse Situation zur Entscheidung führte. Der Balzner Munoz Caballe reagierte nach einem Schiedsrichterball am schnellsten und erzielte für seine Farben das 3:2, zum grossen Ärger der Adliswiler. Trotz langer Diskussion mit dem Unparteiischen blieb das Tor aber bestehen.