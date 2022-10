Siegloses Wochenende für die FVRZ-Teams 2- Liga interregional, Gruppe 5: 9. Runde

Geteilt: Thalwil vergibt Vorsprung

Der FC Thalwil und Frauenfeld trennen sich 2:2 unentschieden. Die Zürcher vom linken Seeufer gingen nach einer ausgeglichenen Startphase durch einen Doppelschlag zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Doch Frauenfeld zeigte Moral und schaffte noch vor dem Seitenwechsel den Anschlusstreffer.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @fcfrauenfeld geteilter Beitrag

In den zweiten 45 Minuten entwickelte sich ein Abnützungskampf, in dem Chancen Mangelware blieben. Thalwil sah lange wie der sichere Sieger aus, bis in letzter Minute doch noch der Ausgleichstreffer für Frauenfeld fiel.

Vergeben: Lachen/Altendorf verliert trotz Vorsprung

Noch bitterer als Thalwil erging es Lachen/Altendorf. Die Schwyzer führten gegen Widnau ebenfalls früh mit zwei Toren, mussten sich nach 90 Minuten aber gar noch mit 2:3 geschlagen geben.

Ärgerlich: Adliswil mit Niederlage in letzter Sekunde

Ein ähnliches Bild bot sich in Balzers: Lange Zeit sah es so aus, als ob der FC Adliswil dem Leader aus Liechtenstein ein Bein stellen könnte. Die Sihltaler mussten bei der 2:3-Pleite erst in der 93. Minute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen.