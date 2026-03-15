Siegloser Landesligist zieht sich vom Spielbetrieb zurück

– Foto: Philipp Retajski

Der letztjährige Westfalenligist SG Bockum-Hövel zieht sich vorzeitig vom Spielbetrieb zurück. Dies gab der Verein nach der heutigen 1:2-Heimniederlage gegen Westfalia Gemen in der Lokalpresse " Westfälischer Anzeiger " bekannt.

Der 1. Vorsitzende Mischa Faesing sagt: "Es ist ein schwarzer, aber unausweichlichen Tag für die SG. Die Entwicklung, die uns zu diesem Punkt geführt hat, ist ein langer Weg gewesen, den wir trotz vieler Bemühungen nicht stoppen konnten. Dieser Schritt ist das Ergebnis eines über zweieinhalb Jahre andauernden Prozesses, dessen Entwicklung letztlich einen klaren und verantwortungsvollen Neustart notwendig macht. Besonders belastend ist gewesen, dass immer wieder Spieler, die zuvor ligaunabhängige Zusagen gegeben hatten, den Verein später dennoch verließen und damit zentrale Bausteine der Kaderplanung wegbrachen. Es ist kaum möglich, jedes Jahr ein neues Team mit 20 oder mehr Spielern zusammenzustellen, das vom ersten Tag an funktionieren muss. Ich muss einräumen, dass der Verein nicht immer das glückliche Händchen bei der Besetzung wichtiger Schlüsselpositionen hatte."

Der Sportliche Leiter Torsten Morsch ergänzt: „Claas (Anm. der Redaktion: Coach Claas Hoffmann, der im Januar interimsweise eingesprungen ist) wollte mit uns einen vernünftigen Abschluss gestalten. Aber wenn am Ende nur noch sechs bis zehn Spieler im Training stehen und zusätzlich mehrere Verletzungen dazukommen, dann kann es schlicht nicht funktionieren.“