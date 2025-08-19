Sieglose Ismaninger empfangen Team der Stunde aus Pipinsried

Der FC Ismaning durfte diese Saison noch nie über drei gewonnene Punkte jubeln. Mit dem FC Pipisried kommt jetzt eines der formstärksten Team der Liga.
Endlich einmal gewinnen. Dem FC Ismaning fehlten bislang nur winzige Kleinigkeiten zu diesem verfluchten ersten Saisonsieg. In Gundelfingen fehlten drei Minuten plus Nachspielzeit, gegen Schwaig ein verwandelter Elfmeter und nun am Samstag beim SV Schalding-Heining machte man das Siegtor, dass nach intensiver Schiedsrichter-Bedenkzeit ohne Begründung nicht gegeben wurde. Was würde jetzt Motivationsphilosoph Olli Kahn sagen: „Weiter, immer weiter.“ Dieses Weiter ist im Fall des FC Ismaning das Heimspiel gegen den FC Pipinsried.
Ismanings Trainer Jacky Muriqi ist nach einem Kurzabstecher in die Heimat nun wieder an der Seitenlinie dabei. Nach den Erzählungen und Videos vom Spiel in Passau schlägt er drei Kreuze, dieses nicht gegebene Last-Minute-Tor nicht am Platz erlebt zu haben. Man kann erahnen, wie Muriqis Cap durch die Gegend geflogen wäre. Aber es ist vorbei und das vierte Unentschieden im fünften Spiel hatte wieder das Fazit, dass man eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen hat.
Jacky Muriqi kann seinen Schützlingen keine Vorwürfe machen. Die auf vielen Positionen neu formierte Mannschaft harmoniert gut, die Spieler sind willig und setzen zu großen Teilen das um, was ihnen die Trainer mit auf den Weg geben.
„Wir betreiben wirklich sehr viel Aufwand, aber wie belohnen uns einfach nicht.“
Jacky Muriqi
Der Ismaninger Trainer blickt mit Mitleid auf sein kickendes Personal: „Wir betreiben wirklich sehr viel Aufwand, aber wie belohnen uns einfach nicht.“ Muriqi weiß, dass man locker vier bis sechs Punkte mehr auf dem Konto haben müsste.
Mit dem FC Pipinsried kommt nun so etwas wie die Mannschaft der Stunde an die Leuchtenbergstraße. Der Club aus dem Dachauer Hinterland hat binnen sieben Tagen dreimal gewonnen und satte 13 Tore geschossen.
Da waren knackige Statements dabei. Ehr Pflicht war das 3:0 bei dem in der Liga noch etwas fremdelnden Aufsteiger Hauzenberg, aber dann prügelte man den Regionalligisten FC Memmingen mit 5:1 aus dem Pokal und – weil es so lustig war – kassierte der TSV Nördlingen auch einen 5:1-Abschuss.
Mit sieben Punkten aus fünf Spielen hat Pipinsried den Fehlstart in der Liga vermieden und bekam gestern im Pokal-Achtelfinale das ambitionierte Los Wacker Burghausen. Pipinsried hat einen Lauf, aber Ismaning ist nun Teil von der zweiten Englischen Woche in Serie.
Irgendwann könnten beim Gegner die Beine schwer werden.