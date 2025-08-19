Sieglose Ismaninger empfangen Team der Stunde aus Pipinsried

Der FC Ismaning, hier im Spiel gegen Schalding, wartet noch auf seinen ersten Dreier der Saison. – Foto: Mike Sigl

Der FC Ismaning durfte diese Saison noch nie über drei gewonnene Punkte jubeln. Mit dem FC Pipisried kommt jetzt eines der formstärksten Team der Liga.

Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr SV Schalding-Heining Schalding FC Ismaning FC Ismaning 1 1 Endlich einmal gewinnen. Dem FC Ismaning fehlten bislang nur winzige Kleinigkeiten zu diesem verfluchten ersten Saisonsieg. In Gundelfingen fehlten drei Minuten plus Nachspielzeit, gegen Schwaig ein verwandelter Elfmeter und nun am Samstag beim SV Schalding-Heining machte man das Siegtor, dass nach intensiver Schiedsrichter-Bedenkzeit ohne Begründung nicht gegeben wurde. Was würde jetzt Motivationsphilosoph Olli Kahn sagen: „Weiter, immer weiter.“ Dieses Weiter ist im Fall des FC Ismaning das Heimspiel gegen den FC Pipinsried.

Ismanings Trainer Jacky Muriqi ist nach einem Kurzabstecher in die Heimat nun wieder an der Seitenlinie dabei. Nach den Erzählungen und Videos vom Spiel in Passau schlägt er drei Kreuze, dieses nicht gegebene Last-Minute-Tor nicht am Platz erlebt zu haben. Man kann erahnen, wie Muriqis Cap durch die Gegend geflogen wäre. Aber es ist vorbei und das vierte Unentschieden im fünften Spiel hatte wieder das Fazit, dass man eher zwei Punkte verloren als einen gewonnen hat. Jacky Muriqi kann seinen Schützlingen keine Vorwürfe machen. Die auf vielen Positionen neu formierte Mannschaft harmoniert gut, die Spieler sind willig und setzen zu großen Teilen das um, was ihnen die Trainer mit auf den Weg geben.