Sieglos - und verzweifelt? »Werden Bock umstoßen - zu 100 Prozent!«

Die Zahlen sprechen weiter eine eindeutige Sprache. Vor dem 6. Spieltag, der am Dienstagabend ausgetragen wird, hat der ASV Neumarkt weiter kein Spiel gewinnen können. Gemeinsam mit Weiden und der DJK Bamberg zieren die Adler das Tabellenende. Und dennoch ist die Stimmung beim Rangdritten der Vorsaison alles andere als schlecht. Das liegt am Vertrauen in die eigenen Stärke, aber auch am denkwürdigen Volksfest-Spiel am vergangenen Wochenende. Joshua Kurz leitete gegen Weiden eine unglaubliche Aufholjagd ein - und spricht darüber im FuPa-Interview...
Josh, war das Remis gegen Weiden am Ende ein Sieg, für den es nur einen Punkt gegeben hat - aber ordentlich Rückenwind? Durfte gefeiert werden?
Nach so einem Spielverlauf fühlt es sich nach mehr als nur einem Punkt an - unser Ziel war es jedoch, drei Punkte zu holen. Gott sei Dank wird bereits am Dienstag wieder gespielt. Da können wir dann gleich da weitermachen, wo wir gegen Weiden in der 2. Halbzeit aufgehört haben. Wir sind zusammen nach dem Spiel übrigens aufs Volksfest gegangen und hatten einen schönen Abend - die Stimmung war top.