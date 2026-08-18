Sieglos - und verzweifelt? »Werden Bock umstoßen - zu 100 Prozent!«

Trotz missglücktem Saisonauftakt glauben die Adler an sich und ihre Stärken. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die Zahlen sprechen weiter eine eindeutige Sprache. Vor dem 6. Spieltag, der am Dienstagabend ausgetragen wird, hat der ASV Neumarkt weiter kein Spiel gewinnen können. Gemeinsam mit Weiden und der DJK Bamberg zieren die Adler das Tabellenende. Und dennoch ist die Stimmung beim Rangdritten der Vorsaison alles andere als schlecht. Das liegt am Vertrauen in die eigenen Stärke, aber auch am denkwürdigen Volksfest-Spiel am vergangenen Wochenende. Joshua Kurz leitete gegen Weiden eine unglaubliche Aufholjagd ein - und spricht darüber im FuPa-Interview...

Josh, war das Remis gegen Weiden am Ende ein Sieg, für den es nur einen Punkt gegeben hat - aber ordentlich Rückenwind? Durfte gefeiert werden?

Nach so einem Spielverlauf fühlt es sich nach mehr als nur einem Punkt an - unser Ziel war es jedoch, drei Punkte zu holen. Gott sei Dank wird bereits am Dienstag wieder gespielt. Da können wir dann gleich da weitermachen, wo wir gegen Weiden in der 2. Halbzeit aufgehört haben. Wir sind zusammen nach dem Spiel übrigens aufs Volksfest gegangen und hatten einen schönen Abend - die Stimmung war top.





Wie hast Du persönlich das Spiel erlebt. Teil 1: Deine Zeit auf der Bank - und der zwischenzeitliche 0:3-Rückstand?

Ich war von Anfang an überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen - also relativ entspannt. Dass es dann so läuft, hätte ich nicht gedacht - auch wenn ich davon überzeugt bin, dass man jeden Rückstand aufholen kann.



Teil 2: Deine Einwechslung samt der Aufholjagd in den letzten 15 Minuten, die erst in der Nachspielzeit gekrönt werden konnte...

Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich eingewechselt worden bin, unmittelbar danach das 1:3 erzielen konnte und somit der Mannschaft gleich helfen konnte. Danach sind wir in einen Flow gekommen und haben uns belohnt.







Warum zwickt's beim ASV Neumarkt in dieser Spielzeit noch, was die Punkte betrifft? Ist es tatsächlich nur das fehlende Spielglück?

Meiner Meinung nach haben wir noch kein schlechtes Spiel in der Saison gemacht. Die Chancenverwertung war das größte Problem... Spielglück muss man sich erarbeiten und da sind wir auf dem richtigen Weg.



Erfolgstrainer Sven Zurawka hat sich im Sommer Richtung Buchbach verabschiedet, sein Assistent Drilon Asani ist in der Folge aufgerückt. Welche Veränderungen - in spielerischer Hinsicht und auch zwischenmenschlich - haben sich dadurch ergeben? Aus Sicht des Nezuganges im Sommers... Ich habe wirklich nur Positives mitbekommen, was Drilon betrifft. Sein Engagement und seine Liebe zum Fußball sind deutlich spürbar. Im Training ist immer Zug drin und es herrscht gute Stimmung. Auch menschlich ist er ein super Typ!



Ich habe wirklich nur Positives mitbekommen, was Drilon betrifft. Sein Engagement und seine Liebe zum Fußball sind deutlich spürbar. Im Training ist immer Zug drin und es herrscht gute Stimmung. Auch menschlich ist er ein super Typ!

Sommerneuzugang Joshua Kurz (links) hat sich beim ASV Neumarkt schnell eingelebt. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkler





Der langfristige Blick in die Zukunft: Warum ist auch in dieser Saison eine absolute Topplatzierung drin?

Wir sind eine junge hungrige Truppe, die jedes Spiel gewinnen und besser werden will. Die Saison ist lange und wir sind dabei, den Bock umstoßen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine top Saison spielen.



Der kurzfristige: Fortuna Regensburg am Dienstag - welches Spiel erwartest Du? Und wie geht’s aus?

Nachdem wir im Pokal schon gegen Fortuna gespielt haben, kann man den Gegner besser einschätzen und seine Stärken und Schwächen bewerten. Ich denke, es wird ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel, indem beide Mannschaften unbedingt gewinnen wollen. Wichtig ist am Ende des Tages nur, dass wir gewinnen - und das werden wir tun. Zu 100 Prozent!



Danke für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!





Der 6. Spieltag in der Übersicht:





Heute, 18:15 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Cham ASV Cham 18:15 PUSH

Heute, 18:15 Uhr FSV Stadeln Stadeln DJK Ammerthal Ammerthal 18:15 PUSH

Heute, 18:15 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna ASV Neumarkt ASV Neumarkt 18:15 live PUSH

Heute, 18:15 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Kornburg TSV Kornburg 18:15 live PUSH

Heute, 18:15 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof TSV Großbardorf Großbardorf 18:15 live PUSH

Heute, 18:15 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 18:15 PUSH