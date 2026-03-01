Sieglos-Serie von Viktoria Anrath geht weiter, Willich mit Comeback

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: TSV Meerbusch III trifft neunmal, SC Schiefbahn gewinnt 5:4 bei Viktoria Anrath, während Anadolu Türkspor Krefeld und VfB Uerdingen ihre Plätze an der Spitze behaupten.
SC Niederkrüchten – SC Waldniel 0:2
Schiedsrichter: Tobias Finken (Nettetal)
Tore: 0:1 Fabian Wick (13.), 0:2 Timm Diego Lambertz (46.)
Rot: Alexander Erk (87./SC Niederkrüchten/)
Hülser SV – VfB Uerdingen 1:3
Hülser SV: Arndt Heidemann, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild (73. André Voigt), Jakob Dohmen, Lars Stoffelen (58. Arved Lütz), Tomek Geerkens (63. Marcus Jochum), Noah Poschmann, Michael Enger, Matthias Dohmen, Dennis Hackler (46. Mike Königshausen) - Co-Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Lukas Steuten (71. Luka Peric), Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Jonas Kremer, Emre Temel (73. Timm Bernd Goos), Irfan Yildiz (79. Dimitris Almasidis), Jan-Lucca Stumm (66. Lars Lindmüller), Erhan Mutlu, Burhan Sahin (86. Sofiane Khaled) - Trainer: Stefan G. Rex
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Irfan Yildiz (10.), 0:2 Burhan Sahin (48.), 1:2 Lukas Schild (61.), 1:3 Burhan Sahin (74.)
Der TSV Meerbusch III überrollt TuS Gellep mit 9:2 und verbessert sich auf Rang 13. Ryan Semakula trifft doppelt, während Spielertrainer Andreas Lahn mit drei Treffern glänzt. Gellep gerät früh ins Hintertreffen und bleibt Schlusslicht, während Meerbusch mit einer offensiv starken Vorstellung ein klares Signal sendet.
Die DJK VfL Willich gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen SC Rhenania Hinsbeck noch mit 5:2. Nach Treffern von Maurice Hemkens und Oliver Nickus reagiert Willich entschlossen: Malte Stamm verkürzt, Omran Nabizada gleicht aus, ehe Kian Rahimi die Partie dreht. Spät erhöhen Mohammad Reza Zareeian und Vladislav Kochoutine.
Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld besiegt den TSV Krefeld-Bockum II mit 2:0 und baut die Führung auf 45 Punkte aus. Samed Yesil bricht den Bann nach einer Stunde, kurz darauf erhöht Emre Kizil. Anadolu bleibt damit klar vorne, während Bockum II auf Rang zwölf steht.
Der SC Schiefbahn setzt sich beim SC Viktoria 07 Anrath mit 5:4 durch. Nach frühem Schlagabtausch sorgen Tobias Gorgs, Brian Drubel und Jens Seyferth für eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung. Anrath verkürzt zwar durch Mark Dettmers und Marvin Müller, doch der Ausgleich blieb aus und die Sieglos-Serie der Viktoria hält an.
22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: