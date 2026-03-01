Sieglos-Serie von Viktoria Anrath geht weiter, Willich mit Comeback

Waldniel muss auswärts ran. – Foto: Ellen Akkermann

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: TSV Meerbusch III trifft neunmal, SC Schiefbahn gewinnt 5:4 bei Viktoria Anrath, während Anadolu Türkspor Krefeld und VfB Uerdingen ihre Plätze an der Spitze behaupten.

Fabian Wick jubelte früh, (13.) Timm Diego Lambertz zu einem günstigen Zeitpunkt unmittelbar nach Anstoß im zweiten Abschnitt (46.) - sehr zur Freunde des SC Waldniel, der beim SC Niederkrüchten mit 2:0 siegte und damit im Rennen um die vorderen Plätze bleibt. Für Niederkrüchten wurde es vor dem Abpfiff aus personeller Sicht bitterer, als Alexander Erk die rote Karte sah (87.).

Der VfB Uerdingen darf zumindest die Momentaufnahme genießen! Auch wenn bei Gleichstand der direkte Vergleich in erster Instanz zählt, ist die Übernahme der Tabellenführung etwas, worüber sich die Gäste am des Hülser SV am Freitag gefreut haben dürften. Irfan Yildiz traf früh für den VfB, der sich im zweiten Durchgang auf Burhan Sahin verlassen konnte. Der 37-Jährige traf nämlich doppelt (48. & 74.) und sorgte dafür, dass das Tor von Lukas Schild vom HSV ohne Wirkung blieb. Das Torverhältnis des VfB Uerdingen ist nach dem 3:1-Erfolg besser als das von Anadolu Türkspor, das am Sonntag gegen Bockum II spielt. Der Hülser SV kann noch aus der Top fünf rutschen.

Der TSV Meerbusch III überrollt TuS Gellep mit 9:2 und verbessert sich auf Rang 13. Ryan Semakula trifft doppelt, während Spielertrainer Andreas Lahn mit drei Treffern glänzt. Gellep gerät früh ins Hintertreffen und bleibt Schlusslicht, während Meerbusch mit einer offensiv starken Vorstellung ein klares Signal sendet.

Die DJK VfL Willich gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen SC Rhenania Hinsbeck noch mit 5:2. Nach Treffern von Maurice Hemkens und Oliver Nickus reagiert Willich entschlossen: Malte Stamm verkürzt, Omran Nabizada gleicht aus, ehe Kian Rahimi die Partie dreht. Spät erhöhen Mohammad Reza Zareeian und Vladislav Kochoutine.

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld besiegt den TSV Krefeld-Bockum II mit 2:0 und baut die Führung auf 45 Punkte aus. Samed Yesil bricht den Bann nach einer Stunde, kurz darauf erhöht Emre Kizil. Anadolu bleibt damit klar vorne, während Bockum II auf Rang zwölf steht.

Der SC Schiefbahn setzt sich beim SC Viktoria 07 Anrath mit 5:4 durch. Nach frühem Schlagabtausch sorgen Tobias Gorgs, Brian Drubel und Jens Seyferth für eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung. Anrath verkürzt zwar durch Mark Dettmers und Marvin Müller, doch der Ausgleich blieb aus und die Sieglos-Serie der Viktoria hält an.

Der SSV Strümp setzt sich in der Kreisliga A Kempen-Krefeld mit 2:1 gegen den VfR Krefeld-Fischeln II durch, wodurch die Gastgeber Rang neun behaupten.

TuRa Brüggen II gewinnt beim FC Hellas Krefeld mit 5:3. Nach Führung durch Nahim Teniani Chamoro dreht Brüggen die Partie durch Treffer von Tim Caspers, Soumah Salifou und Justin Lodyga. Zwar verkürzt Bonko Smoljanovic mehrfach, doch Milan Greupner entscheidet das Spiel spät.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen

So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp

So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich

Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn

So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel

So., 15.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep

So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: