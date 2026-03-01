 2026-02-20T12:29:42.904Z

Sieglos-Serie von Viktoria Anrath geht weiter, Willich mit Comeback

Kreisliga A Kempen-Krefeld: TSV Meerbusch III trifft neunmal, SC Schiefbahn gewinnt 5:4 bei Viktoria Anrath, während Anadolu Türkspor Krefeld und VfB Uerdingen ihre Plätze an der Spitze behaupten.

Waldniel muss auswärts ran.
Waldniel muss auswärts ran. – Foto: Ellen Akkermann

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: TSV Meerbusch III trifft neunmal, SC Schiefbahn gewinnt 5:4 bei Viktoria Anrath, während Anadolu Türkspor Krefeld und VfB Uerdingen ihre Plätze an der Spitze behaupten.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
0
2
Abpfiff
Fabian Wick jubelte früh, (13.) Timm Diego Lambertz zu einem günstigen Zeitpunkt unmittelbar nach Anstoß im zweiten Abschnitt (46.) - sehr zur Freunde des SC Waldniel, der beim SC Niederkrüchten mit 2:0 siegte und damit im Rennen um die vorderen Plätze bleibt. Für Niederkrüchten wurde es vor dem Abpfiff aus personeller Sicht bitterer, als Alexander Erk die rote Karte sah (87.).

SC Niederkrüchten – SC Waldniel 0:2
Schiedsrichter: Tobias Finken (Nettetal)
Tore: 0:1 Fabian Wick (13.), 0:2 Timm Diego Lambertz (46.)
Rot: Alexander Erk (87./SC Niederkrüchten/)

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
1
3
Abpfiff
Der VfB Uerdingen darf zumindest die Momentaufnahme genießen! Auch wenn bei Gleichstand der direkte Vergleich in erster Instanz zählt, ist die Übernahme der Tabellenführung etwas, worüber sich die Gäste am des Hülser SV am Freitag gefreut haben dürften. Irfan Yildiz traf früh für den VfB, der sich im zweiten Durchgang auf Burhan Sahin verlassen konnte. Der 37-Jährige traf nämlich doppelt (48. & 74.) und sorgte dafür, dass das Tor von Lukas Schild vom HSV ohne Wirkung blieb. Das Torverhältnis des VfB Uerdingen ist nach dem 3:1-Erfolg besser als das von Anadolu Türkspor, das am Sonntag gegen Bockum II spielt. Der Hülser SV kann noch aus der Top fünf rutschen.

Hülser SV – VfB Uerdingen 1:3
Hülser SV: Arndt Heidemann, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild (73. André Voigt), Jakob Dohmen, Lars Stoffelen (58. Arved Lütz), Tomek Geerkens (63. Marcus Jochum), Noah Poschmann, Michael Enger, Matthias Dohmen, Dennis Hackler (46. Mike Königshausen) - Co-Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Lukas Steuten (71. Luka Peric), Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Jonas Kremer, Emre Temel (73. Timm Bernd Goos), Irfan Yildiz (79. Dimitris Almasidis), Jan-Lucca Stumm (66. Lars Lindmüller), Erhan Mutlu, Burhan Sahin (86. Sofiane Khaled) - Trainer: Stefan G. Rex
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Irfan Yildiz (10.), 0:2 Burhan Sahin (48.), 1:2 Lukas Schild (61.), 1:3 Burhan Sahin (74.)

Heute, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
9
2
Abpfiff

Der TSV Meerbusch III überrollt TuS Gellep mit 9:2 und verbessert sich auf Rang 13. Ryan Semakula trifft doppelt, während Spielertrainer Andreas Lahn mit drei Treffern glänzt. Gellep gerät früh ins Hintertreffen und bleibt Schlusslicht, während Meerbusch mit einer offensiv starken Vorstellung ein klares Signal sendet.

Heute, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
5
2

Die DJK VfL Willich gewinnt nach 0:2-Rückstand gegen SC Rhenania Hinsbeck noch mit 5:2. Nach Treffern von Maurice Hemkens und Oliver Nickus reagiert Willich entschlossen: Malte Stamm verkürzt, Omran Nabizada gleicht aus, ehe Kian Rahimi die Partie dreht. Spät erhöhen Mohammad Reza Zareeian und Vladislav Kochoutine.

Heute, 17:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
2
0
Abpfiff

Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld besiegt den TSV Krefeld-Bockum II mit 2:0 und baut die Führung auf 45 Punkte aus. Samed Yesil bricht den Bann nach einer Stunde, kurz darauf erhöht Emre Kizil. Anadolu bleibt damit klar vorne, während Bockum II auf Rang zwölf steht.

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
5

Der SC Schiefbahn setzt sich beim SC Viktoria 07 Anrath mit 5:4 durch. Nach frühem Schlagabtausch sorgen Tobias Gorgs, Brian Drubel und Jens Seyferth für eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung. Anrath verkürzt zwar durch Mark Dettmers und Marvin Müller, doch der Ausgleich blieb aus und die Sieglos-Serie der Viktoria hält an.

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
2
1
Abpfiff
Der SSV Strümp setzt sich in der Kreisliga A Kempen-Krefeld mit 2:1 gegen den VfR Krefeld-Fischeln II durch, wodurch die Gastgeber Rang neun behaupten.

Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
3
5
Abpfiff
TuRa Brüggen II gewinnt beim FC Hellas Krefeld mit 5:3. Nach Führung durch Nahim Teniani Chamoro dreht Brüggen die Partie durch Treffer von Tim Caspers, Soumah Salifou und Justin Lodyga. Zwar verkürzt Bonko Smoljanovic mehrfach, doch Milan Greupner entscheidet das Spiel spät.

