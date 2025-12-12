Sieglos-Serie sroppen

Nach der 1:2-Niederlage beim SVW Mannheim ist Drittligist 1.FC Saarbrücken nun seit zehn Ligaspielen ohne Sieg. Diese Serie soll am Samstag ab 14 Uhr im heimischen Ludwigspark-Stadion gegen dieTSG Hoffenheim II endlich gestoppt werden. Allerdings muss Trainer Jürgen Luginger zwei Änderungen vornehmen. Abdoulaye Kamara wurde Anfang der Woche am Knie operiert, Lasse Wilhelm ist gelbgesperrt. "Dafür waren Sven Sonnenberg und Kaan Caliskaner wieder im Training, da hoffen wir, dass sie am Samstag zumindest im Kader sein können. Von der Kampfbereitschaft, vom Einsatz und von Engagement brauchen wir nicht viel zu ändern, wir hatten auch Pech mit Schiedsrichter-Entscheidungen, die gegen uns waren, da fehlt dann etwas das Spielglück, dass solche Dinge mal für uns laufen. Wir haben uns nach zwei Tagen dann ab Mittwoch auf Hoffenheim konzentriert und wollen vor unseren Fans so auftreten, dass es wieder erfolgreich wird. Wenn wir so spielen wie in den letzten zwei Begegnungen, bin ich mir sicher, dass wir bald wieder zu Punkten kommen".