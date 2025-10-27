Sieglos seit dem ersten Spieltag: Neurieds Damen verliert auch gegen Untermenzing

TSV Neuried – SV Untermenzing⇥1:3 (1:1) Tore: 1:0 Häring (27.), 1:1 Steiner (40.), 1:2, 1:3 Winter (65., 73.)

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Neuried stecken weiterhin in der Krise. Seit dem ersten Spieltag hat das Team von Trainer Robin Obster nicht mehr gewonnen. Am Samstag verloren die Grün-Weißen auch gegen den SV Untermenzing und stecken mit nur vier Punkten weiterhin im Tabellenkeller fest. Der Abstand zum einzigen Abstiegsplatz beträgt weiterhin nur drei Punkte. Nach knapp einer halben Stunde schoss Sandra Häring die Gastgeberinnen in Führung, doch Kathrin Steiner glich noch vor der Halbzeitpause aus. Mitte der zweiten Halbzeit entschied Viktoria Winter die Partie mit einem Doppelschlag zugunsten des SV Untermenzing.