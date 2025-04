Siegfried Materborner ärgern Tabellenführer

Nach dem Seitenwechsel sahen die rund 100 Zuschauer in der Siegfried-Kampfbahn ein anderes Bild. Von Beginn an übernahm der Tabellenführer das Geschehen auf dem Platz. Der TSV Weeze trat jetzt wesentlich druckvoller und gefährlicher auf, Materborns Keeper Lukas Janssen konnte sich gleich mehrfach in Szene setzen. Doch in Minute 61 war er gegen den Schuss des Weezer Torjägers Eron Kashtanjeva aus kurzer Distanz machtlos. Dabei blieb’s – mit dem 2:1 hat der TSV Weeze die nächste Hürde in Richtung Meisterschaft genommen. Die Mannschaft hat weiterhin vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Uedemer SV, der parallel sein Heimspiel gegen den FC Aldekerk mit 3:1 gewann- Mit sechs Punkten Rückstand folgt Viktoria Winnekendonk (7:1 beim SV Straelen) auf Rang drei.

„Das war die erwartet hart umkämpfte Partie. Wir haben erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel gefunden“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce. „Leider mussten wir schon früh mehrfach wechseln. Dadurch sind wir aus dem Rhythmus geraten. In der zweiten Hälfte war das von unserer Seite zu wenig“, sagte sein Materborner Kollege Sebastian Eul.

Für den TSV Weeze geht’s bereits am Ostermontag weiter. Im heimischen August-Janssen-Sportzentrum bestreitet die Mannschaft ab 16 Uhr gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Viktoria Goch das Endspiel um den Kreispokal.