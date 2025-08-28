Siegfried Materborn sucht Trainer für seine Frauen-Mannschaft

Die Generalprobe ist gelungen, obwohl das Ergebnis eigentlich eine andere Sprache spricht. Schließlich hat Siegfried Materborn eine Woche vor dem Saisonstart in der Landesliga der Frauen eine 0:6-Niederlage kassiert. Die setzte es allerdings im Nieder­rheinpokal gegen den klassenhöheren MSV Duisburg, in dessen Reihen einige ehemalige Stammkräfte des Zweitligisten VfR Warbey­en standen. „Der Kampfgeist, die Laufbereitschaft und die taktische Disziplin stimmten. Deshalb war es eine gute Leistung“, sagt Ann-Sophie ­Heckershoff, Trainerin des Teams und bei Siegfried Materborn als Obfrau auch verantwortlich für den Frauenfußball.

Sie hat in der Funktion als Funktionärin nur einen Wunsch. Sie möchte so schnell wie möglich dafür sorgen, dass die Tage von Ann-Sophie Heckershoff als Trainerin des Landesliga-Teams gezählt sind. Denn Ann-Sophie Heckershoff möchte zurück auf den Platz, was sie derzeit nicht kann. Der Grund: Der Verein hat noch keinen Nachfolger für Yüksel Taylan gefunden. Taylan, der das Team eineinhalb Jahre zuvor übernommen hatte, machte nach der vergangenen Saison wahr, was er länger geplant hatte. „Ich habe als Trainer aufgehört, weil mir aus privaten und beruflichen Gründen die Zeit dafür fehlt“, sagt er.

Das Amt war dann einige Zeit vakant, ehe Ann-Sophie Heckershoff einsprang, obwohl sie eigentlich lieber als Spielerin dafür sorgen würde, dass es bei Siegfried Materborn auf dem Platz läuft. „Doch die Mannschaft liegt mir zu sehr am Herzen, als dass ich sie in dieser Situation im Stich lassen würde“, sagt Heckers. Deshalb dirigiert sie von der Linie aus, statt im Mittelfeld die Fäden zu ziehen.

Das soll nur eine Übergangslösung sein. Ann-Sophie Heckershoff hofft, dass die Trainerfrage spätestens bis zur Winterpause geklärt ist. „Wir hatten in der Sommerpause ein, zwei Gespräche mit möglichen Kandidaten. Das hat sich aber schnell zerschlagen. Seitdem hatten wir keine Anfragen mehr“, sagt ­Heckershoff.

Für die 24-Jährige war es in einer Hinsicht kein Problem, das Traineramt zu übernehmen. „Schließlich habe ich schon einige Teams bei Siegfried Materborn gecoacht. Deshalb ist es mir auch überhaupt nicht schwergefallen, den Trainingsplan für die Vorbereitung aufzustellen“, sagt sie.

Stärkerer Kader als in der Vorsaison

Kein Thema ist es für sie, als Spielertrainerin zu arbeiten. „Denn ich finde, dass man sich auf eine Sache konzentrieren muss. Und man hat von außen auch besser im Blick, was auf dem Platz anders laufen muss“, sagt Heckershoff. Also konzentriert sie sich auf den Job an der Linie, was ihr aus einem Grund besonders schwerfällt. „Denn ich weiß, dass ich der Mannschaft als Spielerin mehr helfen könnte.“

Siegfried Materborn startet am Sonntag, 31. August, 15.15 Uhr, mit der Partie bei der DJK Blau-Weiß Mintard in die Saison. Ann-Sophie Heckershoff hat dabei eine Sorge weniger als ihre Vorgänger. Denn der Kader ist in der Breite her besser besetzt als in den Spielzeiten zuvor. Grund: Einige Spielerinnen der aufgelösten Mannschaft der DJK Hommersum-Hassum haben sich Siegfried Materborn angeschlossen. „Personalprobleme werden wir jetzt wohl nicht mehr so schnell bekommen“, sagt die Trainerin, die mit dem Team einen Platz im Mittelfeld anpeilt.