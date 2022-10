Siegfried Materborn schafft den ersten Auswärtssieg Die Frauen von Siegfried Materborn schlagen Lankern.

Neuling Siegfried Materborn hat in der Landesliga der Frauen jetzt auch den ersten Sieg in einem Auswärtsspiel geschafft. Nach Niederlagen beim souveränen Spitzenreiter DJK Blau-Weiß Mintard (0:5) und dem neuen Tabellenzweiten SpVgg Steele 03/09 (1:3) gelang der Mannschaft ein 2:1 (1:1)-Erfolg beim Mitaufsteiger GW Lankern II, der bis dahin ungeschlagen auf Platz zwei gestanden hatte.

„Wir haben eine gute Leistung gezeigt, aber auch das Spielglück gehabt, das uns zuvor etwa bei der Niederlage in Steele gefehlt hatte“, sagte der Materborner Trainer Denis Hillmanns, der mit seinem Team auf Rang fünf vorrückte. GW Lankern II hatte nach seinem Führungstor in der zweiten Minute gute Chancen, den Vorsprung auszubauen.

Die Gäste fanden nur langsam ins Spiel, nutzten ihre erste gute Gelegenheit allerdings gleich zum Ausgleich, der Lara Biermann (32.) nach einem Eckball per Kopf gelang. „In der Pause haben wir dann unser taktisches System etwas verändert und das Spiel anschließend besser im Griff gehabt“, so Hillmanns. Der Siegtreffer für sein Team fiel in der 77. Minute erneut nach einem Eckball. Diesmal traf Zoé Booltink per Kopf.