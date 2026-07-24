Siegfried Materborn nimmt nächsten Anlauf in Richtung Meisterschaft Die Mannschaft von Trainer Sebastian Eul war in der abgelaufenen Saison lange eine Klasse für sich, wurde aber im Endspurt noch vom FC Aldekerk abgefangen. Das soll sich im Jubiläumsjahr des Traditionsklubs nicht wiederholen. von RP / Per Feldberg · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Materborn will erneut angreifen – Foto: Susanne Schmidt

Das muss man sich einmal vorstellen: An 26 von insgesamt 30 Spieltagen stand Siegfried Materborn in der Kreisliga A Kleve/Geldern auf Platz eins. Doch am Ende ging der Mannschaft von Trainer Sebastian Eul, die sich zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger herausgespielt hatte, die Luft aus. Unter dem Strich sprang deshalb nur Rang drei heraus.

„Natürlich waren wir am Ende sehr enttäuscht, dass es nicht zur Meisterschaft gereicht hat“, gibt Trainer Sebastian Eul unumwunden zu. Um jedoch direkt im Anschluss festzustellen: „Wenn man bedenkt, was unser eigentliches Saisonziel war, nämlich einen erheblichen personellen Umbruch zu bewältigen, dann war das am Ende eine großartige Spielzeit der jungen Mannschaft.“ „Nach der Winterpause haben wir die Lockerheit verloren“ Ausschlaggebend für den verpassten Bezirksliga-Aufstieg war die zweite Saisonhälfte. „Da haben wir sowohl auf dem Feld als auch in den Köpfen unsere Lockerheit verloren. Aber da kann ich gerade den jungen Spielern keinen Vorwurf machen“, so Eul.

Inzwischen ist das Thema abgehakt. Zumal der Trainer erneut einen Neuaufbau in Angriff nehmen muss. Denn in Falko Hammer (Viktoria Goch), Henning Klösters (SV Schottheide-Frasselt), Jonathan Klingbeil (DJK Grün-Weiß Appeldorn), Justus Horstmann (Uedemer SV), Viktor Mast, Lars Buunk und Andy Kaus (alle Siegfried Materborn III) haben sich gleich sieben Spieler verabschiedet. Sieben Neuzugänge von der SGE Bedburg-Hau Auf der anderen Seite hatte sich frühzeitig abgezeichnet, dass der Traditionsklub aus Kleve erheblichen Zulauf aus der zurückgezogenen Bezirksliga-Mannschaft der SGE Bedburg-Hau erhält. Darunter befinden sich einige Spieler, die sich in der Siegfried-Kampfbahn bestens auskennen. Julian Diedenhofen, Tim Helmus, Christoph Gorißen, Theo Panke, Louis Hoenselaar, Leon Claassen und Gislain Ngesang wollen ihren Teil dazu beitragen, dass sich Siegfried Materborn erneut ganz nach oben orientieren kann. Weitere Neuzugänge sind Ben Pauls (Viktoria Goch), Jason Tänzler (1. FC Kleve), Jonas Elias Eul (1. FC Kleve) und Mathis Hilgers (JSG 1. FC Kleve/Rindern II).