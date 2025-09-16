Siegfried Materborn jubelt wieder

Siegfried Materborn bleibt auch nach dem fünften Spieltag der Kreisliga A Kleve/Geldern als einziges Team verlustpunktfrei. Vor rund 100 Zuschauern in der Siegried-Kampfbahn setzten sich die Gastgeber gegen den bisherigen Tabellendritten FC Aldekerk knapp aber am Ende nicht unverdient mit 1:0 (1:0) durch.

Da der Uedemer SV auf heimischer Sportanlage nicht über ein 2:2 gegen den TSV Nieukerk hinauskam, beträgt der Rückstand auf Platz eins bereits vier Punkte. Dritter ist nun Viktoria Winnekendonk, die Grün-Weiß Vernum mit 3:2 bezwang und zehn Zähler auf dem Konto hat. Genau so viele wie die Teams aus Aldekerk, Wachtendonk-Wankum und Walbeck.

Nur drei Minuten später war Kaus erneut auf dem Posten und wehrte eine Großchance von Jimmy Altgen sehenswert ab. Und nur 60 Sekunden später verlor Aldekerks Paul Pütz mit einem satten Schuss aus rund 25 Metern in Richtung Torwinkel das Duell mit dem spektakulär fliegenden Materborner Keeper.

In der Klever Oberstadt hielten sich die beiden Mannschaften nach dem Anpfiff nicht mit lange mit Abtasten auf, sondern waren von Minute eins auf Betriebstemperatur. Und die Gäste übernahmen zunehmend das Kommando auf dem Platz. Mit langen Diagonalbällen schafften sie es immer wieder, hinter die Kette der Materborner zu kommen. In der neunten Minute tauchte Materborns Keeper Andy Kaus ab und parierte glänzend einen Schuss von Kevin Rombs.

Tolles Tor von Ibrahima Barry

Die Gastgeber blieben kämpferisch mit dem FC Aldekerk auf Augenhöhe, spielerisch aber gelang der Materborner Offensive nicht viel – bis zur 41. Minute. Ein Pass von Nils Rütjes rutschte der Gäste-Defensive durch, Ibrahima Barry war plötzlich vier Meter vor dem gegnerischen Keeper vollkommen blank und traf mit dem linken Außenrist in die Torwartecke zur Führung der Schwarz-Gelben.

„In der Halbzeit habe ich dem Team gesagt, dass wir glücklich führen und uns strecken müssen, um die drei Punkte zu behalten“, sagte Materborns Coach Sebastian Eul nach der Partie. Und er stellte sein System um.

Die Gäste hatten im zweiten Durchgang viel Ballbesitz, aber gegen eine nun sehr gut gestaffelte Materborner Elf wurde keine echte Chance mehr erspielt. Eine hatte der eingewechselte Dennis Thyssen für die Gastgeber in der 76. Minute, der Ball landete jedoch nur am Innenpfosten.

„Wir waren einfach in der Summe der Einzelspieler nicht gut genug, um in diesem Spitzenspiel alsSieger vom Platz zu gehen“, sagte FCA-Coach Marc Kersjes.

Eul resümierte: „In Durchgang zwei haben wir keine Chancen mehr zugelassen. Und am Ende auch verdient gewonnen“, sagte Eul.