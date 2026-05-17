Siegfried Materborn ist wieder Erster, SGE Bedburg-Hau II siegt

Materborn wieder Erster. – Foto: Susanne Schmidt

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Kleve & Geldern hat das Titelrennen weiter verschärft. Siegfried Materborn nutzte die Vorlagen der Konkurrenz und sprang zurück an die Spitze, obwohl auch der FC Aldekerk zweistellig gewann. Dahinter bleibt das Rennen um Rang eins extrem eng, während im Tabellenkeller jeder Punkt weiter enorme Bedeutung besitzt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Der SV Walbeck hat seine Negativserie beendet und dem formstarken TSV Wachtendonk-Wankum einen späten Rückschlag zugefügt. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung, als Maximilian Wisniewski zum 1:0 traf. Für Wachtendonk schien sich damit zunächst die nächste erfolgreiche Partie anzubahnen, nachdem die Mannschaft zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert hatte. Walbeck brauchte einige Zeit, um offensiv besser in die Begegnung zu finden, hielt die Partie aber offen und arbeitete sich zunehmend zurück. Lange blieb es jedoch bei der knappen Führung der Gäste, ehe Lukas Wistuba in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase sollte der entscheidende Treffer dann noch gelingen.

Dieser fiel schließlich kurz vor dem Ende zugunsten der Gastgeber: Nach einer Hereingabe setzte sich Robin Dietz im Strafraum durch und köpfte Walbeck in der 88. Minute zum 2:1-Erfolg. Damit verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Hurtado Martinez im unteren Mittelfeld etwas Luft und stoppte zugleich die starke Serie der Gäste. Der TSV Wachtendonk-Wankum verpasste dagegen den möglichen Sprung weiter nach vorne und bleibt punktgleich mit Grün-Weiß Vernum.

Der Uedemer SV hat das Topspiel für sich entschieden und das Titelrennen weiter verschärft. Beim bisherigen Spitzenreiter Viktoria Winnekendonk entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten und nur wenige klare Chancen zuließen. Winnekendonk musste bereits früh umstellen, nachdem Luca Janssen in der 33. Minute verletzt ausgewechselt wurde. Uedem blieb dennoch geduldig und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, schlugen die Gäste doch noch zu: Philipp Starbatty traf in der 84. Minute zum entscheidenden 1:0. Durch den Auswärtssieg zog der Uedemer SV nach Punkten mit Winnekendonk gleich und bleibt mitten im Aufstiegskampf. Die Viktoria verlor dagegen die Tabellenführung und rutschte hinter den FC Aldekerk zurück.

Der FC Aldekerk hat im Aufstiegskampf ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den SV Nütterden zweistellig besiegt. Lange hielt die Defensive der Gäste noch stand, ehe Jimmy Altgen in der 26. Minute den Torreigen eröffnete. Danach brach Nütterden allerdings komplett auseinander. Noch vor der Pause erhöhten Fabian Maximilian Münz (30.), Fabian Ampütz (35.) und erneut Jimmy Altgen (40.) auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die Dominanz der Gastgeber fort. Oliver Martens (50.), Matthias Diepers (53.) und Paul Pütz (67.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Münz traf anschließend per Foulelfmeter zum 8:0 (71.), ehe Altgen seinen Dreierpack perfekt machte (79.). In den Schlussminuten erhöhten erneut Oliver Martens (86.) und Fabian Ampütz (88.) zum 11:0-Endstand. Mit dem Kantersieg übernahm Aldekerk die Tabellenführung und verschaffte sich im engen Vierkampf um Rang eins einen Vorteil beim Torverhältnis. Nütterden bleibt dagegen tief im Tabellenkeller und kassierte die höchste Niederlage der Saison.

Auch Grün-Weiß Vernum feierte ein echtes Torfestival. Gegen Alemannia Pfalzdorf II lagen die Gastgeber nach Treffern von Justin Regenhardt (24.) und Jonah Schmidt (28.) früh auf Kurs. Nach der Pause brach Pfalzdorf endgültig auseinander. Tim Hegmans erhöhte zunächst auf 3:0 (51.), ehe Lutz Schetters (54.) und Daniel Dück (55.) innerhalb weniger Minuten nachlegten. Hegmans traf anschließend noch zweimal (69., 78.) und schnürte damit einen Dreierpack. Auch Justin Regenhardt erzielte mit seinem zweiten Treffer das zwischenzeitliche 8:0 (80.). Den Ehrentreffer für Pfalzdorf markierte Jannik Lommen in der 84. Minute, ehe André Wilmsen (88.) und Jannik Szentulat (90.) den zweistelligen Endstand herstellten. Vernum verbesserte damit nicht nur sein Torverhältnis deutlich, sondern zog zudem mit dem 1. FC Kleve II gleich. Pfalzdorf II bleibt trotz des Debakels weiterhin knapp oberhalb der gefährdeten Zone.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld trennten sich der SV Sevelen und der TSV Nieukerk mit einem Remis. Die Gäste gingen bereits nach 20 Minuten in Führung, als Ebrahim Sarshar das 1:0 erzielte. Sevelen reagierte allerdings schnell und kam nur drei Minuten später durch Max Ruhnau zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne weitere Treffer. Sevelen bleibt damit auf Rang fünf, verpasste aber die Chance, den Abstand nach vorne zu verkürzen. Nieukerk sammelte dagegen einen weiteren wichtigen Punkt und hielt den Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze stabil.

Die SGE Bedburg-Hau II hat im Tabellenkeller einen späten Sieg gefeiert und den Abstand zu den direkten Konkurrenten verkürzt. Jonathan Giesen brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung, ehe Noel Kanders für den BV Sturm Wissel in der 71. Minute ausglich. Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Bedburg-Hau doch noch zu. Pascal Puff erzielte in der 90. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg. Die Gastgeber bleiben zwar Tabellenletzter, wahrten aber ihre kleine Hoffnung auf den Anschluss. Wissel verpasste dagegen einen möglichen Befreiungsschlag.

Der 1. FC Kleve II hat sich mit einem klaren Heimsieg weiter im gesicherten Mittelfeld festgesetzt. Lange hielt der SV Issum die Partie offen, ehe Kosovar Demiri in der 72. Minute per Foulelfmeter die Führung erzielte. Danach brachen die Gäste allerdings komplett ein. Jude Thaddeus Fosi Zoum erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0, ehe Erik Zillig das dritte Tor nachlegte (78.). Demiri verwandelte anschließend noch einen zweiten Strafstoß zum 4:0 (88.), ehe Marek van Teffelen in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1). Kleve II baute damit seinen Vorsprung auf die unteren Tabellenregionen weiter aus. Issum bleibt dagegen tief im Keller und gerät im Kampf um den Klassenerhalt weiter unter Druck.

Nach den Vorlagen der Konkurrenz nutzte Siegfried Materborn seine Chance und sprang zurück an die Tabellenspitze. Gegen den SV Veert gerieten die Gastgeber zunächst überraschend in Rückstand, als Daniel Kempkens in der 33. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Materborn antwortete allerdings noch vor der Pause durch Lukas Gervens zum 1:1 (42.). Im zweiten Durchgang erhöhte der Spitzenreiter den Druck. Hannes Michajlezko drehte die Partie in der 71. Minute, ehe erneut Gervens auf 3:1 stellte (80.). Veert blieb jedoch dran und verkürzte durch einen Foulelfmeter von Skerdilaid Haxhimusa nochmals auf 2:3 (82.). Erst tief in der Nachspielzeit entschied Luca Erkens die Partie endgültig mit dem Treffer zum 4:2 (90.+9). Kurz zuvor hatte Janis Markus Koschitzki wegen eines Handspiels Gelb-Rot gesehen (90.). Materborn behauptete damit Platz eins und verschaffte sich im engen Vierkampf um den Aufstieg einen kleinen Vorteil.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Veert - SV Walbeck

So., 31.05.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - 1. FC Kleve II

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SGE Bedburg-Hau II

So., 31.05.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Aldekerk - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Issum - Viktoria Winnekendonk

So., 31.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Sevelen

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Nütterden - Grün-Weiß Vernum



30. Spieltag

So., 07.06.26 13:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SGE Bedburg-Hau II

So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Winnekendonk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Uedemer SV

So., 07.06.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - FC Aldekerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Nütterden

So., 07.06.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 07.06.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Issum

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Veert

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