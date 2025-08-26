Siegfried Materborn ist gegen den MSV Duisburg chancenlos

Und da war es nur noch eine. Vier Frauen-Mannschaften des Fußball-Kreises Kleve/Geldern hatten sich für den Niederrheinpokal qualifiziert. Nur ein Team schaffte am Sonntag den Einzug in die zweite Runde: Landesligist Viktoria Winnekendonk. Der SV Walbeck (Niederrheinliga), Siegfried Materborn (Landesliga) und die DJK Twisteden (Bezirksliga) sind schon aus dem Rennen.

Auch für Viktoria Winnekendonk sah es beim 4:1 (1:1) beim Bezirksligisten TSV Union Wuppertal zunächst nicht nach einem Erfolg in Runde eins aus. Der Gegner hatte in der ersten halben Stunde deutliche Vorteileund ging nach 20 Minuten in Führung. Doch die Viktoria kam langsam besser ins Spiel. Stürmerin Anna Klucken (34.) schaffte den Ausgleich. Nur kurze Zeit später hätte Wuppertal das 2:1 erzielen können, vergab jedoch eine Großchance.

Nach dem Wechsel steigerte sich die Viktoria deutlich. Anna Klucken (58.) brachte den Favoriten mit ihrem zweiten Treffer auf die Siegerstraße. Sina Luyven erhöhte sechs Minuten später auf 3:1, Louisa Pastoors (90.+5) stellte den Endstand her. „Die deutliche Steigerung nach der Pause war ausschlaggebend für den am Ende verdienten Erfolg“, sagte Trainer Mathis Kleinkemm.

Überraschung bleibt aus

Die DJK Twisteden überzeugte in der Heimpartie gegen den zwei Klassen höher spielenden Niederrheinligisten SV Rosellen. Der Bezirksligist unterlag nach hartem Kampf nur knapp mit 0:1 (0:0). Über weite Strecken musste sich die DJK dabei auf Defensivarbeit beschränken, nach vorne ging nur wenig.

Torhüterin Anja Knechten bewahrte ihre Mannschaft vor der Pause vor einem Rückstand, als sie einen Elfmeter parierte (28.). Erst in der 59. Minute gelang den Gästen mit einem Distanzschuss, bei dem Knechten machtlos war, der Siegtreffer. Danach stemmte sich Twisteden mit großem Einsatz gegen die Niederlage, blieb aber offensiv zu schwach. Der Trainer war dennoch zufrieden. „Pokal können wir“, sagte DJK-Coach Daniel Klaeßen. „Das war ein Achtungserfolg für meine Mannschaft.“

Duisburg zu stark

Keine Chance hatte erwartungsgemäß Landesligist Siegfried Materborn beim 0:6 (0:2) gegen den ambitionierten Niederrheinligisten MSV Duisburg. „Ich bin aber trotzdem zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben ein neu formiertes Team, das sich erst noch finden muss“, sagte Trainerin Ann-Sophie Heckershoff nach der Begegnung gegen den enorm verstärkten MSV.

Im Duisburger Team standen unter anderem einige Spielerinnen, die in der vergangenen Saisonzum Meister-Team des VfR Warbeyen in der Regionalliga gezählt haben. Vier frühere VfR-Spielerinnen erzielten fünf der sechs MSV-Tore: Hanna Hamdi (2), Sophie Schneider, Anna Schneider und Zara Rickes. Dass die Materborner Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist, hat der Außenseiter seiner Torhüterin Jennifer Kuhn zu verdanken. Sie vereitelte einige Chancen der Zebras mit Paraden. Offensiv konnte der Landesligist gegen die sichere MSV-Abwehr kaum Akzente setzen.

Walbeck patzt