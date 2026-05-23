Siegfried Materborn fiebert Topspiel entgegen

Zwei Spieltage vor dem Saisonende der Kreisliga A steht der SV Siegfried Materborn dort, wo ihn Vorstand, Trainer, Mannschaft und Fans auch am 7. Juni gerne sehen würden. Nämlich auf Tabellenplatz eins. Eine Position, die das Team um Trainer Sebastian Eul im Laufe dieser Spielzeit mittlerweile 23-mal innehatte. Dabei war man vor der Saison in Materborn mit einer ganz anderen Zielsetzung angetreten.
Nach der für alle unbefriedigenden Spielzeit 2024/2025 fand ein erheblicher personeller Umbruch statt. Und dieser funktionierte viel schneller als es die Verantwortlichen in der Klever Oberstadt erwartet hatten. Betrug der Vorsprung auf Platz zwei zu Beginn der Winterpause fünf Punkte, konnten die Gelb-Schwarzen diesen am 19. Spieltag sogar bis auf acht Zähler ausbauen. „Viele haben da schon gedacht, wir würden einfach so durchmarschieren. Doch wir wussten und wissen immer noch, dass das kein Selbstläufer ist“, analysiert Eul, in der sechsten Spielzeit Trainer des Teams, die Situation.
Hinter der Mannschaft liege ein Lauf, und am Ende habe sie auch enge Spiele für sich entscheiden können, eine gesunde Spur Unbekümmertheit war zu spüren. „Doch wenn man so lange oben steht, will man da auch bleiben. Und wir hatten plötzlich etwas zu verlieren, der Druck wuchs und wir haben in einigen Partien nicht mehr das abgerufen, was wir können“, so der Coach weiter.
Dennoch hat Siegfried Materborn das Schicksal in der eigenen Hand – zwei Spiele, zwei Siege und der Titelgewinn wäre fix. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Aldekerk nur einen Zähler. „Die Partie in Uedem wird richtungsweisend sein“, blickt Eul nach vorne. Und in dieser spannenden Phase der Saison rückt plötzlich die Kaderplanung, eher ungewollt, in den Fokus der Öffentlichkeit. Mit Tim Helmus, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Christoph Gorißen, Leon Claaßen, Louis Hoenselaar und Gislain Ngesang werden gleich sieben Spieler aus der ersten Mannschaft der SGE Bedburg-Hau zur Siegfried-Kampfbahn wechseln.
Eul dazu: „Teilweise sind es Spieler, die hier in Materborn ihre sportliche Wiege haben, andere kenne ich aus meiner Zeit als Jugendtrainer beim 1. FC Kleve.“ In vielen Gesprächen habe sich herausgestellt, dass anscheinend die Art und Weise der Kommunikation des Vorstands der SGE am Team vorbei den Ausschlag zur Auflösung der Mannschaft geführt habe.
„Und egal, ob man mir glaubt oder nicht, keiner der neuen Spieler wird bei uns eine Aufwandsentschädigung erhalten. Der Verein hat aus seiner Geschichte gelernt“, so Euls deutliche Ansage. Mit den jungen Torhütern Jason Tänzler und Mathis Hilgers (JSG Kleve/Rindern), Jonas Eul (1. FC Kleve, A-Jugend) und Ben Pauls (Viktoria Goch), die ebenfalls dazukommen, steht der Trainer vor der Aufgabe, gleich elf neue Akteure in die Mannschaft zu integrieren.
Eul: „Das wird keine leichte Aufgabe. Aber am liebsten wäre es uns natürlich, wenn wir diese als Bezirksligist lösen müssen. Wenn es jedoch nicht klappen sollte, wird es enttäuschte Gesichter geben. Eine Katastrophe für Team und Verein wird das aber nicht sein.“ Nach der Partie am 31. Mai beim Tabellenvierten Uedemer SV (Anstoß: 15.15 Uhr), der drei Punkte hinter Materborn liegt, wird man sehen, wohin die Reise geht.