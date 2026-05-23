Siegfried Materborn fiebert Topspiel entgegen Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat Siegfried Materborn die Meisterschaft in eigener Hand. Das Topduell in Uedem kann richtungsweisend sein. Elf Neuzugänge stehen fest. Was der Spitzenreiter aus seiner Vergangenheit gelernt hat. von RP / Per Feldberg · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Materborn blickt auf das Top-Spiel – Foto: Susanne Schmidt

Zwei Spieltage vor dem Saisonende der Kreisliga A steht der SV Siegfried Materborn dort, wo ihn Vorstand, Trainer, Mannschaft und Fans auch am 7. Juni gerne sehen würden. Nämlich auf Tabellenplatz eins. Eine Position, die das Team um Trainer Sebastian Eul im Laufe dieser Spielzeit mittlerweile 23-mal innehatte. Dabei war man vor der Saison in Materborn mit einer ganz anderen Zielsetzung angetreten.

Erheblicher personeller Umbruch Nach der für alle unbefriedigenden Spielzeit 2024/2025 fand ein erheblicher personeller Umbruch statt. Und dieser funktionierte viel schneller als es die Verantwortlichen in der Klever Oberstadt erwartet hatten. Betrug der Vorsprung auf Platz zwei zu Beginn der Winterpause fünf Punkte, konnten die Gelb-Schwarzen diesen am 19. Spieltag sogar bis auf acht Zähler ausbauen. „Viele haben da schon gedacht, wir würden einfach so durchmarschieren. Doch wir wussten und wissen immer noch, dass das kein Selbstläufer ist“, analysiert Eul, in der sechsten Spielzeit Trainer des Teams, die Situation. Hinter der Mannschaft liege ein Lauf, und am Ende habe sie auch enge Spiele für sich entscheiden können, eine gesunde Spur Unbekümmertheit war zu spüren. „Doch wenn man so lange oben steht, will man da auch bleiben. Und wir hatten plötzlich etwas zu verlieren, der Druck wuchs und wir haben in einigen Partien nicht mehr das abgerufen, was wir können“, so der Coach weiter.

Sieben Spieler kommen von der SGE Dennoch hat Siegfried Materborn das Schicksal in der eigenen Hand – zwei Spiele, zwei Siege und der Titelgewinn wäre fix. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Aldekerk nur einen Zähler. „Die Partie in Uedem wird richtungsweisend sein“, blickt Eul nach vorne. Und in dieser spannenden Phase der Saison rückt plötzlich die Kaderplanung, eher ungewollt, in den Fokus der Öffentlichkeit. Mit Tim Helmus, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Christoph Gorißen, Leon Claaßen, Louis Hoenselaar und Gislain Ngesang werden gleich sieben Spieler aus der ersten Mannschaft der SGE Bedburg-Hau zur Siegfried-Kampfbahn wechseln. Eul dazu: „Teilweise sind es Spieler, die hier in Materborn ihre sportliche Wiege haben, andere kenne ich aus meiner Zeit als Jugendtrainer beim 1. FC Kleve.“ In vielen Gesprächen habe sich herausgestellt, dass anscheinend die Art und Weise der Kommunikation des Vorstands der SGE am Team vorbei den Ausschlag zur Auflösung der Mannschaft geführt habe.