Das Jugendturnier des SV Materborn war ein voller Erfolg. – Foto: Marcel Eichholz

Siegfried Materborn darf sich über ein perfektes Turnier freuen Der Klub richtet zum 33. Mal die Siegfried open für die Jugend aus. Was ihn besonders gefreut hat und warum er 2026 auf eine noch bessere Veranstaltung hofft.

Wer im Klever Stadtgebiet oder in den Nachbarkommunen die Nachwuchsteams eines Fußball-Vereins durchlaufen hat, dürfte zu dieser Zeit des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal der Anlage von Siegfried Materborn einen Besuch abgestattet haben. Denn auf der Siegfried Kampfbahn, so der klangvolle Name der Spielstätte, wird seit einigen Jahren das traditionsreiche Jugendturnier Siegfried open ausgetragen.

Zur 33. Ausgabe, die am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen über die Bühne gegangen ist, waren mehr als 60 Nachwuchsteams der Einladung von Siegfried Materborn gefolgt. Sie sorgten an zwei Tagen für ein reges Treiben an der Materborner Allee, das auch den Veranstalter rundum zufriedenstellte. So sollen die Besucherzahlen über beide Turniertage hinweg im vierstelligen Bereich gelegen haben. „Das ist natürlich nicht immer so einfach zu beziffern. Aber alles in allem war es ein ziemlich perfektes Wochenende. Die Unterstützung im Verein war sehr gut. Wir haben alles super hinbekommen und sind total zufrieden“, sagte der Materborner Jugendleiter Markus Maas.

Die Turniere der F- und E-Junioren- sowie das der Bambini, die Samstagvormittag und Sonntag am Ball waren, wurden in den vom DFB zur Saison 2024/25 verbindlich festgelegten Kinderfußball-Spielformen ausgetragen: ohne Punkte und Tabellen. „Die Jüngsten waren am stärksten vertreten. Die Waffeln gingen gut weg. Und an beiden Tagen war die Tombola um 13 Uhr schon durch“, sagte Jugendleiter Maas. Viele Teams der Region vertreten