Materborn bleibt souverän. – Foto: Susanne Schmidt

Siegfried Materborn behält die Nerven Der Spitzenreiter der Kreisliga A Kleve/Geldern ist unaufhaltsam. Auch Viktoria Winnekendonk ist kein Stolperstein. Am Ende war es aber sehr knapp.

Auch nach dem zehnten Spieltag bleibt Tabellenführer Siegfried Materborn in der Kreisliga A Kleve/Geldern ungeschlagen. Im Viktoria-Sportpark bezwangen die Materborner den bisherigen Tabellendritten Viktoria Winnekendonk mit 2:1 (1:0).

Die Zuschauer bekamen zunächst ein munteres Spiel zu sehen. In den Anfangsminuten sorgten die Gastgeber mit ordentlichem Tempo über die rechte Seite für Betrieb. Doch im Sechzehner blieben die Winnekendonker zunächst harmlos. Für mehr Gefahr sorgte dann nach 14 Minuten der Gast, als Angreifer Dennis Thyssen – sehenswert freigespielt – fünf Meter vor dem gegnerischen Tor vollkommen freistehend an Felix Gastens scheiterte. Und nach 34 Minuten hätte Ibrahima Barry ebenfalls für die Gästeführung sorgen können, doch erneut war Felix Gastens zur Stelle – ebenso wie in der 39. Minute, als Thyssen, diesmal per Kopf, den Viktoria-Keeper erneut nicht bezwingen konnte. Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Materborner Führung erzielte dann, nach einem Eckball durch Nils Rütjes, Jonas Göknur per Kopfball (40.). Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Winnekendonker nur einmal gefährlich vor dem Tor der Materborner aufgetaucht, doch ein Schuss von Luca Hamaekers wurde zur Ecke geblockt. „Das einzig Gute nach 45 Minuten war, dass wir nur ein Gegentor kassiert hatten und noch in Schlagdistanz geblieben sind“, sagte Viktoria-Trainer Johannes Rankes. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sein Team ein anderes Gesicht.