Siegfried Materborn behält die Nerven

Auch nach dem zehnten Spieltag bleibt Tabellenführer Siegfried Materborn in der Kreisliga A Kleve/Geldern ungeschlagen. Im Viktoria-Sportpark bezwangen die Materborner den bisherigen Tabellendritten Viktoria Winnekendonk mit 2:1 (1:0).
Die Zuschauer bekamen zunächst ein munteres Spiel zu sehen. In den Anfangsminuten sorgten die Gastgeber mit ordentlichem Tempo über die rechte Seite für Betrieb. Doch im Sechzehner blieben die Winnekendonker zunächst harmlos. Für mehr Gefahr sorgte dann nach 14 Minuten der Gast, als Angreifer Dennis Thyssen – sehenswert freigespielt – fünf Meter vor dem gegnerischen Tor vollkommen freistehend an Felix Gastens scheiterte. Und nach 34 Minuten hätte Ibrahima Barry ebenfalls für die Gästeführung sorgen können, doch erneut war Felix Gastens zur Stelle – ebenso wie in der 39. Minute, als Thyssen, diesmal per Kopf, den Viktoria-Keeper erneut nicht bezwingen konnte.
Die zu diesem Zeitpunkt verdiente Materborner Führung erzielte dann, nach einem Eckball durch Nils Rütjes, Jonas Göknur per Kopfball (40.). Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Winnekendonker nur einmal gefährlich vor dem Tor der Materborner aufgetaucht, doch ein Schuss von Luca Hamaekers wurde zur Ecke geblockt. „Das einzig Gute nach 45 Minuten war, dass wir nur ein Gegentor kassiert hatten und noch in Schlagdistanz geblieben sind“, sagte Viktoria-Trainer Johannes Rankes. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sein Team ein anderes Gesicht.
Von Beginn an machten die Gastgeber Druck und wurden früh belohnt. Nach einem Eckball traf Materborns Fabian Richter ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich (48.). „Wir haben nach dem Gegentor den Faden verloren und Winnekendonk deutlich besser ins Spiel kommen lassen“, sagte Materborns Trainer Sebastian Eul, der fortan ein Übergewicht der Winnekendonker in Durchgang zwei sah. Und die Gastgeber hatten durchaus ihre Möglichkeiten. „Da waren schon zwei, drei gefährliche Steckbälle in die Box zu sehen, leider ohne Erfolg“, sagte Rankers.
Bis kurz vor Schluss musste Siegfried Materborn bangen. Den Siegtreffer erzielte der Gast dann in der 87. Minute durch Lukas Gervens per Kopf. „Das war brutal, ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, sagte Rankers. Sebastian Eul war hingegen heilfroh, dass er und sein Team drei Punkte mitnehmen konnten. „Wenn du oben stehst, passiert so etwas“, sagte er.
Viktoria Winnekendonk rutschte auf Platz vier ab. Zweiter ist weiter der FC Aldekerk, der mit 3:1 gegen den BV Sturm Wissel gewann. Neuer Tabellendritter ist der SV Walbeck dank des 4:3-Erfolges beim 1. FC Kleve II und der 3:4-Niederlage des Uedemer SV beim SV Sevelen.