Materborns Frauen sind im Kreispokal-Halbfinale gefordert. – Foto: Arno Wirths

Siegfried-Frauen fordern den SV Walbeck heraus Im Kreispokal der Frauen steigen am Donnerstagabend die beiden Halbfinal-Partien.

Der Kreispokal der Frauen geht am Abend mit den beiden Halbfinalspielen in die entscheidende Phase. Um 20 Uhr wird im Klever Sportzentrum Oberstadt ein reizvolles Duell angepfiffen. Siegfried Materborn, das sich als aktueller Tabellenzweiter der Landesliga, Gruppe 1, berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Niederrheinliga machen darf, fordert den Niederrheinliga-Spitzenreiter SV Walbeck heraus.

Mi., 26.03.2025, 20:00 Uhr Siegfried Materborn Materborn SV Walbeck SV Walbeck 1 2 Abpfiff Die Gäste sind zwar favorisiert, sollten sich aber in keinem Fall auf einen Selbstläufer einstellen. Das sieht auch der Walbecker Trainer Dieter Blomm so: „Natürlich möchten wir uns für das Endspiel qualifizieren und nach Möglichkeit auch den Pokal gewinnen. Das funktioniert aber nur, wenn wir auf dem Weg dorthin keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Dazu gibt es auch überhaupt keinen Anlass. Schließlich steht Materborn auf dem Sprung in die Niederrheinliga.“

Die Mannschaft vom Walbecker Bergsteg, die in der laufenden Saison noch ungeschlagen ist, hatte sich zuletzt in der Meisterschaft beim Abstiegskandidaten SSVg Velbert nicht gerade mit Ruhm bekleckert, unter dem Strich aber einen 3:1-Arbeitssieg eingefahren. Twisteden trifft auf Winnekendonk