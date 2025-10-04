 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Marco Biering

Siegesserie zuhause gerissen – CSC-Keeper im Ausnahmeeinsatz

11. Spieltag der Hessenliga

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
SV Weidenh.
KSV Baunatal
Waldgirmes
RW Walldorf

Die drei nordhessischen Vertreter in der Hessenliga mussten sich am elften Spieltag unterschiedlich behaupten. Während KSV Baunatal zuhause erstmals Punkte abgab, bleibt SV Weidenhausen weiter sieglos. CSC 03 Kassel zeigte Moral, fiel nach der Pause jedoch auseinander.

Ungeschlagen, aber nicht mehr makellos

Heute, 14:30 Uhr
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf
3
3

Baunatal gab im Parkstadion erstmals Punkte ab, bleibt aber vorerst mit 20 Zählern Fünfter. Nach Borgardts frühem Kopfballtreffer (16.) brachte ein Eigentor von Blahout Walldorf zurück ins Spiel (42.). Milloshaj (56.) und Akman (59.) stellten auf 3:1, doch Babot (64.) und Jaatit (90.+3) retteten den Gästen ein Remis. 170 Zuschauer sahen ein mitreißendes Duell bis in die Nachspielzeit.

Es soll einfach nicht klappen

Heute, 15:00 Uhr
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenh.
Hanauer SC 1960
Hanauer SC 1960Hanauer SC
1
2
Abpfiff

Weidenhausen wartet auch nach elf Spielen auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit drei Punkten Vorletzter. Hanau legte durch Faqiryar (30.) und Marjane (37.) eine komfortable Führung vor. Der eingewechselte Steinmetz verkürzte in der 68. Minute, doch die Gastgeber konnten den Druck nicht mehr entscheidend erhöhen. Weidenhausen droht sich im Tabellenkeller festzusetzen.

Moral wird nicht belohnt

Heute, 15:30 Uhr
SC 1929 Waldgirmes
SC 1929 WaldgirmesWaldgirmes
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 KS
4
2
Abpfiff

Der CSC kassierte die siebte Niederlage und rangiert mit acht Punkten weiter auf dem Relegationsplatz. Mustapic (31.) und Schrader (40.) drehten die frühe Führung von Recio-Perez (16.) zur 2:1-Pausenführung. Doch Waldgirmes schlug nach Wiederbeginn durch Reuter (51.) zurück, ein Eigentor von Nennhuber (55.) leitete den Einbruch ein, ehe Götz (79.) den Schlusspunkt setzte. Auffällig: Mit Florian Hartmann stand ein 40-Jähriger im Tor, der zuvor nach unserer Datenbank nie höher als Kreisoberliga gespielt hatte – ein Beleg für die prekäre Torwartsituation der Kasseler.

Aufrufe: 04.10.2025, 21:30 Uhr
Jan GundlachAutor