Siegesserie zuhause gerissen – CSC-Keeper im Ausnahmeeinsatz

Die drei nordhessischen Vertreter in der Hessenliga mussten sich am elften Spieltag unterschiedlich behaupten. Während KSV Baunatal zuhause erstmals Punkte abgab, bleibt SV Weidenhausen weiter sieglos. CSC 03 Kassel zeigte Moral, fiel nach der Pause jedoch auseinander.
Baunatal gab im Parkstadion erstmals Punkte ab, bleibt aber vorerst mit 20 Zählern Fünfter. Nach Borgardts frühem Kopfballtreffer (16.) brachte ein Eigentor von Blahout Walldorf zurück ins Spiel (42.). Milloshaj (56.) und Akman (59.) stellten auf 3:1, doch Babot (64.) und Jaatit (90.+3) retteten den Gästen ein Remis. 170 Zuschauer sahen ein mitreißendes Duell bis in die Nachspielzeit.
Es soll einfach nicht klappen
Weidenhausen wartet auch nach elf Spielen auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit drei Punkten Vorletzter. Hanau legte durch Faqiryar (30.) und Marjane (37.) eine komfortable Führung vor. Der eingewechselte Steinmetz verkürzte in der 68. Minute, doch die Gastgeber konnten den Druck nicht mehr entscheidend erhöhen. Weidenhausen droht sich im Tabellenkeller festzusetzen.
Moral wird nicht belohnt
Der CSC kassierte die siebte Niederlage und rangiert mit acht Punkten weiter auf dem Relegationsplatz. Mustapic (31.) und Schrader (40.) drehten die frühe Führung von Recio-Perez (16.) zur 2:1-Pausenführung. Doch Waldgirmes schlug nach Wiederbeginn durch Reuter (51.) zurück, ein Eigentor von Nennhuber (55.) leitete den Einbruch ein, ehe Götz (79.) den Schlusspunkt setzte. Auffällig: Mit Florian Hartmann stand ein 40-Jähriger im Tor, der zuvor nach unserer Datenbank nie höher als Kreisoberliga gespielt hatte – ein Beleg für die prekäre Torwartsituation der Kasseler.