Siegesserie zuhause gerissen – CSC-Keeper im Ausnahmeeinsatz

Ungeschlagen, aber nicht mehr makellos

Baunatal gab im Parkstadion erstmals Punkte ab, bleibt aber vorerst mit 20 Zählern Fünfter. Nach Borgardts frühem Kopfballtreffer (16.) brachte ein Eigentor von Blahout Walldorf zurück ins Spiel (42.). Milloshaj (56.) und Akman (59.) stellten auf 3:1, doch Babot (64.) und Jaatit (90.+3) retteten den Gästen ein Remis. 170 Zuschauer sahen ein mitreißendes Duell bis in die Nachspielzeit.

Es soll einfach nicht klappen

Weidenhausen wartet auch nach elf Spielen auf den ersten Saisonsieg und bleibt mit drei Punkten Vorletzter. Hanau legte durch Faqiryar (30.) und Marjane (37.) eine komfortable Führung vor. Der eingewechselte Steinmetz verkürzte in der 68. Minute, doch die Gastgeber konnten den Druck nicht mehr entscheidend erhöhen. Weidenhausen droht sich im Tabellenkeller festzusetzen. Moral wird nicht belohnt