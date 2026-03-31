Siegesserie weiter ausgebaut! von Christoph Weitz · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dieter Staniek

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Bei bestem Fußballwetter sorgte Patrick Drack für den ersten Schock. Nach seinem Kreuzbandriss im Mai des vergangenen Jahres kreuzte er plötzlich gut gelaunt mit Sporttasche und Fußballschuhen auf. Die Angst verflog jedoch vor Spielbeginn, Patrick nutzte das warmmachen nur für ein individuelles Anschwitzen.

In der Hinrunde war es noch eins der spielerisch stärksten Partien der Kreisliga mit ordentlich Tempo und guten Ballaktionen auf beiden Seiten. Von einem ähnlichen Verlauf war erneut auszugehen, schließlich trafen die zu dem Zeitpunkt die Mannschaften mit der besten Formkurve aufeinander. Der BV Wevelinghoven mit 11 Spiele ohne Niederlage empfang die SpVg, welche 13 Spiele ohne Niederlage vorzuweisen hatte. Unbeeindruckt von urlaubs- oder verletzungsbedingten Wechseln im Vergleich zum vorherigen Spieltag legte die Elf vor knapp 100 Zuschauern erneut stark los. So war es bereits in der 6. Spielminute, als der zahlreich erschienene Gästeblock wieder jubeln durfte. Stephan Lieder profitierte in einer Drucksituation von einer gestressten Defensive und schob lässig zum 0:1 ein.

Das Tempo über die beiden Außenbahnen war erneut hoch, sodass man sich frühzeitig einige Male über außen in den Strafraum kombinieren konnte, auch wenn zunächst nichts Zählbares dabei heraussprang. Der erneut stark aufgelegte Yannick Drohnen konnte sich in der 22. Minute über außen durchsetzen und fand den hereinlaufenden Cataldo Iacoi, der per Hacke den Ball im Netz versenkte. Kurz darauf wurde Stephan Lieder einmal nicht vom Schiedsrichter wegen Abseits zurückgepfiffen, umkurvte Teile der Wevelinghovener Abwehr in bester Grafite-Manier und erhöhte auf ein frühzeitiges 3:0. Vom Trainerteam gut eingestellt, ließ die Truppe wenig Gegenwehr der Gastgeber zu; Angriffsversuche wurden frühzeitig durch die stabile Defensive entschärft.