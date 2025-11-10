Siegesserie ist gerissen – doch eine andere beginnt

Wenn in einem Fußballspiel zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide gerade eine positive Serie halten, liegt es in der Natur der Sache, dass eine dieser Serien nach dem Spiel keinen Bestand mehr hat. So war es auch beim Spiel in der Oberliga Niederrhein am Freitagabend, in dem Blau-Weiß Dingden den KFC Uerdingen empfing. Denn während die Gäste aus Krefeld mit der Empfehlung von zuletzt vier Siegen in der Liga in Folge in den Hamminkelner Ortsteil gereist waren, überzeugten die Hausherren in den vergangenen Spielen vor allem mit ihrem Abwehrbollwerk. Die vergangenen drei Ligaspiele wurden alle ohne Gegentor beendet.

Die Null stand am Freitagabend auch weiterhin – und zwar auf beiden Seiten. Damit war klar, dass Dingden die Serie ohne Gegentreffer ausbauen konnte, und der KFC erstmals seit vier Spielen mal wieder Punkte liegen ließ. Denn genau so muss man den Freitagabend in Dingden umschreiben. Das sah auch Trainer Julian Stöhr so. Die Chancen, auch in diesem Spiel als Sieger den Platz zu verlassen, waren da. „Es ist ein ärgerliches Unentschieden. Wir wussten, dass wir nicht viele Chancen bekommen werden. Die wollten wir aber nutzen“, sagte der Trainer nach dem Spiel im Interview beim Burgfunk. Die Abschlüsse hätten „nicht genug Schmackes“ gehabt, führte Stöhr weiter aus. „Es sind zwei verlorene Punkte, so ehrlich müssen wir sein“, so das Fazit des Trainers.

Die Spieler haben es in der Kabine ähnlich empfunden, wie Verteidiger Anthony Oscasindas beim Burgfunk nach dem Spiel verriet. „Wir sind enttäuscht, weil wir das Spiel hätten gewinnen können. Aber wir haben den Ball nicht über die Linie bekommen.“ Es habe wohl hier und da etwas Glück gefehlt. Das zweite Spiel ohne Gegentreffer kann als ein Indiz gesehen werden, dass sich gerade die Abwehr mehr und mehr findet. „Das Zusammenspiel mit Ole Päffgen wird immer besser. Wir haben uns gefunden und verstehen uns gut“, so Oscasindas.

Wechsel hatte Stöhr in der Startelf lediglich im Offensivbereich vorgenommen. Adam Tolba und Ephraim Kalonji waren für Mohamed Benslaiman Benktib und Etienne-Noel Reck in die Startelf berufen worden. Gerade Tolba lenkte das Spiel aus der zentralen Position gut. „Wir wollten das Spiel auf die Flügel verlagern, denn wir wussten, dass Dingden das Zentrum sehr kompakt verteidigt“, sagte Stöhr nach dem Spiel. Tolba habe als Dreh- und Angelpunkt da gut funktioniert. Ob Tolba und Kalonji auch gegen Schonnebeck starten werden, wird nun die Trainingswoche zeigen. Für die vergangenen beiden Wochen hatte der Coach den beiden jedenfalls eine „überragende“ Trainingsleistung attestiert. Ein Freifahrtschein für weitere Startelfeinsätze ist das unter Julian Stöhr allerdings nicht. Da müssen sich die Spieler Woche für Woche empfehlen und beweisen.

Zwei weitere Serien laufen an

Der KFC Uerdingen wird nun versuchen, nachdem zumindest die eine Serie gerissen ist, eine andere fortzusetzen. Schließlich ist das Team von Julian Stöhr seit nunmehr fünf Ligaspielen ungeschlagen – auch wenn es in Dingden nur zu gerne den Dreier mitgenommen hätte, wie die Aussagen von Spielern und Trainer verdeutlichen.

Zudem ist die Mannschaft dabei, eine weitere Serie zu schaffen. Denn das 0:0 in Dingden war nun schon das zweite Spiel in Folge, in dem der KFC kein Gegentor kassierte. Das freut nicht nur Torhüter Jonas Holzum und die Defensivspieler, sondern auch den Coach an der Seitenlinie. Denn bis zum knappen Sieg in Hilden war es dem KFC in der Liga bis dato nicht geglückt, hinten die Null zu halten. Das hatte den Trainer auch das ein oder andere Mal geärgert. Lediglich in zwei Vorbereitungsspielen sowie in den ersten beiden Runden des Niederrheinpokals blieben die Uerdinger ohne Gegentreffer.

Jonas Holzum und seine Vorderleute in der Uerdinger Defensive werden alles dafür tun, dass zumindest diese Serie auch am kommenden Samstag gegen Schonnebeck am Leben bleibt. Denn eines wissen Holzum und seine Mitspieler ebenfalls: Wird die eine Serie fortgesetzt, bleibt die andere zwangsläufig erhalten.