"Siegesserie hat leider nicht gereicht"

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Es werden vier bis fünf Vereine oben dabei sein! VfB Leimen und SG Horrenberg sehe ich als Topfavoriten. Dahinter sehe ich den VfB Rauenberg und die SG Kirchheim II. Daher wird es schwer zu sagen, wer Meister wird.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Kann man schwer beurteilen. Wir in Dielheim sind zufrieden mit den Zuschauerzahlen. Was bei anderen Vereinen ist, will und kann ich nicht beurteilen.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Kurz und knapp: Der deutsche Fußball wird immer zu den Besten gehören. Alle Verbände haben mal Schwächephasen.