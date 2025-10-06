Siegesserie hält – SCZ gewinnt Spitzenkampf in Herrliberg

Schon beim Einmarsch der beiden Mannschaften war klar: Ein Fussball-Leckerbissen würde es an diesem Abend nicht werden. Peitschender Wind und strömender Regen machten den Teams auf dem Herrliberger Langacker das Leben schwer. In einem solchen Spiel würde wohl die Mannschaft den Sieg davontragen, die mehr Wille, Kampfgeist und Leidenschaft zeigte. Der SCZ musste zudem einige Umstellungen in der Startelf vornehmen: Glarner und Dengler fehlten verletzt, Brassel war abwesend – entsprechend neu formiert starteten die Zolliker in die Partie.

Der FC Herrliberg erwischte den besseren Start, hatte mehr Ballbesitz und kam in der Anfangsphase zu mehreren Eckbällen. Die SCZ-Defensive blieb jedoch stabil und liess vorerst kaum zwingende Chancen zu. Erst nach rund einer Viertelstunde wagte sich der SCZ vermehrt in die Offensive – die Abschlüsse blieben aber meist ungefährlich. Kurz vor der Pause musste Keeper Jegatheeswaran bei einer 1-gegen-1-Situation sein ganzes Können zeigen, um den Rückstand zu verhindern. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach einigen taktischen Anpassungen kam der SCZ deutlich besser ins Spiel. Herrliberg tat sich im Aufbau zunehmend schwer, während die Gäste immer mehr Ballgewinne erzielten und zielstrebiger nach vorne spielten. In der 62. Minute wurde das engagierte Auftreten belohnt: Kästli setzte sich auf dem rechten Flügel durch und bediente Joker Wyss in der Mitte. Dieser behielt die Ruhe, kontrollierte den Ball und schob überlegt zur 1:0-Führung ein. Der SC Zollikon hatte in der Folge mehrfach die Chance, alles klarzumachen. Lang verfehlte mit einem feinen Lupfer aus 25 Metern knapp, Tonet traf nur den Aussenpfosten, und Frick übersah bei einem Konter den freistehenden Lang in aussichtsreicher Position.