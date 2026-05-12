Siegesserie hält an

Torwart Marvin Reisinger und Lorenz Weber die Väter des Erfolges – Foto: SVWEST

Der SV München West bleibt weiter in der Erfolgsspur. Auch im sechsten Spiel in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Florian Hahn einen Sieg feiern und gewann auswärts beim starken FC Neuhadern mit 4:1.

Dieser Rückstand wirkte jedoch wie ein Weckruf für den SV München West. Plötzlich steigerte sich die Mannschaft deutlich und spielte rund 20 Minuten lang starken Offensivfußball. Vor allem Stürmer Lorenz Weber präsentierte sich in herausragender Form und erzielte mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb kurzer Zeit drei Treffer zur 3:1-Führung.

Dabei tat sich der SVW in der ersten Halbzeit zunächst schwer. Von Beginn an wirkte das Spiel der Westler fahrig und wenig konzentriert. Deutlich war zu erkennen, dass es tabellarisch für beide Mannschaften um nicht mehr allzu viel ging. Gerade die letzten zehn bis zwanzig Prozent an Intensität und Konsequenz fehlten im Spiel der Gäste. Folgerichtig ging der FC Neuhadern verdient mit 1:0 in Führung.

Doch nach dem komfortablen Vorsprung ließ die Spannung bei den Westlern erneut nach. Besonders im Mittelfeld fehlte es nun wieder an Präsenz und Zugriff. Dadurch kam der FC Neuhadern zu mehreren hochkarätigen Chancen. Zweimal rettete Torwart Marvin Reisinger glänzend, sogar einen Elfmeter konnte der starke Keeper parieren und hielt seine Mannschaft damit im Spiel.

So lässt sich die erste Halbzeit treffend zusammenfassen: Hinten hatte der SV München West mit Marvin Reisinger einen starken Rückhalt, vorne sorgte Lorenz Weber mit seinem Hattrick für die effiziente Chancenverwertung. Mit etwas mehr Konsequenz auf beiden Seiten hätte es zur Pause allerdings auch durchaus 3:3 stehen können.

In der Halbzeitpause reagierte Trainer Florian Hahn mit einigen taktischen Anpassungen und schaffte es, seine Mannschaft noch einmal wachzurütteln. Die Veränderungen sorgten in der zweiten Halbzeit für deutlich mehr Struktur und Kompaktheit im Spiel der Gäste. Relativ früh fiel dann das 4:1 durch Nikolaus Ralle, womit die Partie endgültig entschieden war.

Nach dem vierten Treffer war spürbar, dass der FC Neuhadern nicht mehr an eine Wende glaubte. Die letzten 20 Minuten hatten dadurch phasenweise fast Freundschaftsspiel-Charakter. Das nutzte der Trainerstab des SVW, um mehreren Spielern wichtige Einsatzminuten zu geben. So durfte Ersatztorwart Simon Hehnen gg seinen Ex Verein Spielzeit sammeln, Rückkehrer Matheo Fuhs feierte nach langer Pause sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2026 und auch U19-Spieler bekamen erneut die Möglichkeit, sich bei den Herren zu zeigen.

Trotz der starken Serie wollen sich die Westler auf dem Erreichten nicht ausruhen. Das klare Ziel bleibt, die Saison als bestplatzierter Zweiter aller Münchner Kreisligen abzuschließen. Dafür wird es in den letzten beiden Heimspielen entscheidend sein, die Spannung und den Fokus über die gesamte Spielzeit hochzuhalten, um die notwendigen Punkte einzufahren.