Siegesserie hält an

Mit einem starken Auftritt gegen den Landesligaabsteiger aus Neureut sicherte sich der TSV den nächsten Dreier und damit den mittlerweile vierten Sieg in Folge. Zunächst sah es allerdings nicht nach einem Heimerfolg aus, denn die Gäste gingen bereits in der 8. Minute nach einem unnötigen Ballverlust im Auerbacher Aufbauspiel durch Moritz Kätel in Führung. Davon gänzlich unbeeindruckt zog die TSV-Elf ihr Spiel auf und drehte die Partie binnen drei Minuten. Ein Doppelschlag von Pfeiffer, der einen Nachschuss versenkte, nachdem FC-Keeper Sölter gegen Erismann noch gerettet hatte (14.), und Balzer per Kopf nach perfekt vors Tor gezogener Pfeiffer-Ecke, brachten den TSV wieder auf die Spur. Der zahlende Zuschauer kam im Laufe der ersten Hälfte dank Chancen auf beiden Seiten voll auf seine Kosten. Die starke Abwehrarbeit von Wildenhayn gegen Beer sorgte dafür, dass Keeper Rapp die nächste Chance der Gäste vereiteln konnte (22.). Ein sehenswerter Auerbacher Spielzug brachte nach einer halben Stunde leider noch nicht das 3:1, da Erismann nochmal ablegte, Guthmann in aussichtsreicher Position aber den Stand verlor und das Leder so verpasste. Weitere erfolgversprechende Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten erstmal ungenutzt, sodass der TSV die knappe Führung mit in die Kabine nahm.

Ein Traumstart in die zweite Hälfte ebnete dann den Weg für die volle Punkteausbeute. Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff bediente Kapitän Pfeiffer den gut aufgelegten Balzer, der den Neureuter Innenverteidiger austanzte und zum 3:1 vollendete. Besser hätte der Zeitpunkt zum Ausbau der Führung kaum sein können. Fünf Minuten später scheiterte Beer erneut an der starken Reaktion von Rapp. In der 55. Minute bekamen die Gäste dann aber einen berechtigten Foulelfmeter zugesprochen, den Kapitän Trebicki eiskalt zum Anschlusstreffer nutzte. Nun hatte der FCN Morgenluft geschnuppert und drängte den TSV tief in die eigene Hälfte. Das 15-minütige Neureuter Pressing wurde aber – auch dank der geschlossenen Auerbacher Defensivleistung – nicht belohnt. Aber der 70. Minute befreite sich die Elf um Kapitän Pfeiffer dann mehr und mehr und kam auch selbst wieder zu einigen Abschlüssen. Ein strammer Schuss von Nolte ging links am FCN-Gehäuse vorbei. Kurz darauf witterte Pfeiffer von der Mittellinie aus die Chance, den Gästekeeper zu überraschen, doch auch dieser Versuch war etwas zu weit links platziert und strich am Pfosten vorbei. In der Schlussphase kombinierten sich Balzer und Pfeiffer dann munter per mehrfachem Doppelpass durch die Neureuter Abwehrreihe und Balzer schnürte schlussendlich seinen Hattrick zum 4:2 (87.). Damit baut der TSV seine Siegesserie dank einer wieder einmal starken Teamleistung gegen eine weitere Topmannschaft der Kreisliga Karlsruhe aus. Am morgigen Dienstag kommt es nun zum Topduell bei der momentan zweitplatzierten SpVgg aus Söllingen.