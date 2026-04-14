Siegesserie gerissen - Schwaig verliert das Spitzenspiel in Babensham

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Die Frauen des FC Schwaig verloren das Spitzenspiel gegen Babensham/Eiselfing. Trotz Überlegenheit reichte es nicht zum Sieg in der NGL-Arena.

In einem unterhaltsamen Match zweier starker Teams verpassten es die Gastgeberinnen, ihre zahlreichen Torchancen zu nutzen und mussten deshalb eine vermeidbare Niederlage einstecken.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge verlor die Frauenmannschaft des FC Schwaig am Freitagabend das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga gegen die SG TSV Babensham/TSV Eiselfing in der heimischen NGL-Arena 0:2 und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Dabei kam Schwaig bestens in die Partie und hatte bereits nach wenigen Minuten die erste Chance. Nadine Kutscher setzte sich auf der rechten Seite durch, passte scharf nach innen, doch Emily Grimes verpasste die Kugel nur um wenige Zentimeter.

Beste Chancen bleiben ungenutzt

Kutscher war es auch, die in der 31. Minute über außen durchstieß, doch Torfrau Hannah Haug parierte reaktionsschnell.

In den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte hatten die Gäste ihre stärkste Phase und gingen nach einem Foulelfmeter von Hannah Hüller 1:0 in Führung. Im Anschluss spielte nur noch Schwaig, doch mehrere große Torchancen konnten nicht genutzt werden.

Besser machten es die Gäste, die mit der letzten Aktion des Spieles einen Konter zum Endstand verwerteten. „Ein großes Lob an meine Mannschaft für ihre starke kämpferische Leistung. Dieses Mal hat es nicht gereicht, aber wir greifen wieder an. Es ist noch nicht vorbei“, so Spielertrainerin Katharina Blank nach der Partie.