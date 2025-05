Siegesserie gerissen

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Am Sonntag empfing die SG Eggenthal bei regnerischem Wetter die SG Benningerberg zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen in der A-Klasse Allgäu 3. Die Hausherren setzten sich mit 4:2 durch und fügten den formstarken Gästen die erste Niederlage nach fünf Spielen zu.

SG Eggenthal vs. SG Benningerberg – 4:2 (3:0)

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando. Robert hatte zunächst zwei kleine Chancen, bevor Michael Brader per Kopfball nach einer Flanke von Elle den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte. Nur wenige Minuten später verkürzte Nfanssou nach einem Freistoß von Gordy auf 3:2. Dabei schoss er beinahe Kirill mit ins Tor.

Bereits in der ersten Halbzeit legte die SG Eggenthal den Grundstein für den Sieg. Nach einem Eckball erzielte die Heimmannschaft das 1:0. Kurz darauf erhöhte sie nach einem schnellen Konter auf 2:0. Den dritten Treffer markierte ein Distanzschuss aus 40 Metern ins leere Tor der Gäste, die zu diesem Zeitpunkt weit aufgerückt waren. Obwohl die SG Benningerberg mehr Ballbesitz hatte, konnten sie keine zwingenden Chancen herausspielen.

Trotz vieler Bemühungen und gestört durch zahlreiche Fouls, die den Spielfluss unterbrachen, gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen. An der Stelle eine gute Besserung an die verletzten Tobias und Mouris. In der Schlussphase nutzte die SG Eggenthal einen Konter zum 4:2-Endstand.

Trotz der Niederlage zeigte die SG Benningerberg eine starke Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Am kommenden Sonntag steht für die Bennigerberger das Topspiel gegen Dirlewang an, wo sie versuchen werden, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.