Siegesserie geht weiter

Die U19 des VfL Wolfsburg bleibt in der DFB-Nachwuchsliga weiter das Maß aller Dinge. Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1)-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena feierte das Team von Cheftrainer Daniel Bauer bereits den 13. Pflichtspielsieg in Serie. Die Treffer erzielten Bruno Katz (7.), Karlo Simic (42.), Jan Bürger (73.), Carl-Anton Sticherling (77.) und Marko Mandity (86.). Jenas Ledjon Fikaj hatte zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt (14.). Zwei Platzverweise für die Gastgeber (47., 64.) leiteten in der zweiten Halbzeit die Entscheidung ein.

Die Wolfsburger starteten selbstbewusst in die Partie und drängten Jena früh in die Defensive. Schon nach sieben Minuten traf Bruno Katz zur Führung. Nach mehreren vergebenen Chancen kassierte der VfL jedoch den überraschenden Ausgleich, als Fikaj nach einem Konter vollendete. Noch vor der Pause stellte Simic nach sehenswerter Kombination über Katz und Furtado Brito den alten Abstand wieder her (42.).

Nach der Pause geriet Jena durch zwei Platzverweise entscheidend ins Hintertreffen – erst nach einem Nachtreten (47.), später wegen wiederholten Foulspiels (64.). Die Bauer-Elf nutzte die doppelte Überzahl konsequent: Bürger traf zum 3:1 (73.), ehe Sticherling (77.) und Mandity (86.) für klare Verhältnisse sorgten.

Cheftrainer Daniel Bauer lobte die Entschlossenheit seines Teams: „Das war ein auch in der Höhe total verdienter Auswärtssieg. Wir waren brutal fokussiert, haben Jena kaum Luft gelassen und über 90 Minuten sehr guten Fußball gespielt. Die Jungs bleiben hungrig und freuen sich nun auf das Pokalspiel gegen Hoffenheim.“