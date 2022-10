Siegesserie endet gegen starken Tabellenführer

Die ersten paar Minuten wurden wir gleich mal in den Schranken gewiesen und mussten innerhalb von 7. Minuten zwei Gegentreffer hinnehmen. Das erste erzielte Christian Hille mit der Marke „Tor des Monats“ in den Winkel. Zwei Minuten später entwischte Toptorjäger Rauner unserer Hintermannschaft und ließ Keeper Thierer keine Chance. Danach musste sich die Junginger elf erst einmal sammeln, das dauerte aber ein wenig bis man dann wirklich im Spiel angekommen war. Mit der ersten guten Aktion schlugen wir zu. Finn Kürner marschierte Mutter Seelen alleine durch das Mittelfeld und zog aus 20 Meter ab und plötzlich stand es nur noch 1:2. Ein paar Minuten später konnte Marco Wind einen katastrophalen Bock der Staiger Hintermannschaft nicht bestrafen, sein Lupfer ging neben den Kasten. Danach war Staig bemüht wieder Ruhe ins Spiel zu bekommen. Das Spiel wurde dann nach einem Zweikampf zwischen Max Schweizer und dem Staiger Kapitän Dickmann für ein paar Minuten unterbrochen. Leider musste der Staiger mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Wir hoffen das es nicht ganz zu schlimm sein wird. Auch nochmals an dieser Stelle „Gute Besserung“ und das du schnell wieder auf dem Platz bist. Kurz vor der Halbzeit mussten unsere Jungs dann nach zwei Ballverlusten im Mittelfeld zwei Gegentor hinnehmen. Beide gingen mal wieder auf das Torkonto von Julian Rauner. Somit gingen wir mit einem deutlichen 1:4 in die Halbzeit.

Nach der Pause wollten wir sofort den Anschluss erzielen um das Spiel eventuell nochmals spannend zu gestalten. Marco Wind war es der in der 48. Spielminute nur den Pfosten traf. In der 65. Spielminute war es wieder Kapitän Wind der am Keeper der Staiger seinen Meistern fand. Danach flachte das Spiel zunehmend ab, Staig verwaltete das Spiel gekonnt und ließ nichts mehr zu. Kurz vor Schluss musste dann nochmals Thierer gegen Rauner im 1 gegen 1 retten.