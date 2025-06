Siegesserie des SV Schlebusch reißt beim Absteiger

Für Hilmer, der aufhört, war es sein letztes Spiel beim SVS. „Ich hatte nicht damit gerechnet, aber es wurde noch einmal emotional“, sagte der Trainer und zeigte sich nach drei Jahren in Schlebusch wehmütig. Zum Abschluss geht es für ihn und 18 Spieler nun am Mittwoch auf Mannschaftstour in die Niederlande.

In Oberpleis lief bei den Leverkusenern kaum etwas zusammen. Die Genauigkeit im Passspiel fehlte, auch die Tiefe im Spiel war nicht vorhanden. In der ersten Halbzeit wurde die beste Gelegenheit von Sebastian Bamberg wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt. Nach rund einer halben Stunde erzielte Oberpleis das Führungstor, Murat Aydin vergab kurz vor dem Seitenwechsel eine große Chance auf den Ausgleich.

„Wir hatten uns dann in der Halbzeit so viel vorgenommen, wollten noch einmal richtig angreifen. Leider sind wir dann eiskalt erwischt worden“, betonte Hilmer. Wenige Augenblicke nach dem Start des zweiten Durchgangs erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Dem Coach zufolge bekam der SVS dann keinen richtigen Zugriff mehr auf die Partie, in den Aktionen fehlte die letzte Spannung. Doch das war zu verkraften. „Die Mannschaft hat im gesamten Saisonverlauf so gut gearbeitet und sich mit der Rückrunde mehr als belohnt. Daher können wir insgesamt absolut zufrieden sein.“