Siegesserie des JFV reisst in Heudorf..

Nach zuvor vier Siegen in Folge war der JFV Region Laufenburg bei der SG Heudorf zu Gast in Orsingen. Da der Gegner selber im Abstiegskampf steckt, wollte man die Chance nutzen, um die Siegesserie auszubauen und den Gegner noch weiter zu distanzieren. Mit einem Sieg wäre das Ziel Klassenhalt wohl unter Dach und Fach. Allerdings war klar, dass dies aufgrund der dezimierten Personalsituation und auf ungewohntem Naturrasen nur gelingen kann, wenn alle Spieler die Leistung der letzten Wochen abrufen können.

Auch die zweite Hälfte fand auf mauem spielerischen Niveau statt. Die Gastgeber verteidigten kompakt und bot dem JFV kaum Räume in der Angriffshälfte. Die Gäste selber blieben Ideenlos und erspielten sich nur einige wenige Abschlüsse, bei welchen allerdings die Genauigkeit fehlte. Symptomatisch für das Spiel fiel das 2:0 einer Viertelstunde vor Schluss nach einem langen Ball der SG. Die Verteidigung konnte nicht konsequent klären und schenkte so dem Stürmer der Gastgeber den Doppelpack und die vorzeitige Entscheidung. Zwar konnte Laufenburg sich nochmal etwas aufrappeln, das Spiel blieb allerdings bis zum Schlusspfiff Stückwerk.

Die Partie startete denkbar schlecht. Bereits nach zwei Minuten leistete sich der JFV im Aufbau einen Patzer und lud die Gastgeber zur Führung ein. Die Laufenburger schaffte es in der Folge nicht, den Matchplan umzusetzen. Man tat sich mit dem Aufbauspiel extrem schwer und schaffte es nur selten, Tempo in das Spiel zu bekommen. Die Gäste wirken verunsichert und müde, wodurch viele Bälle hergeschenkt wurden und man nur selten gefährliche Feldbereiche erspielen konnte. Zwar zeigte die SG aus Heudorf auch keine fussballerische Klasse, setzten jedoch die Attribute Zweikampfführung und Laufbereitschaft deutlich besser um. Durch hohe Bälle kamen sie so zu der ein oder anderen Chance und trafen unter andrem den Pfosten. Die Abschlüsse der Laufenburger wurden nur aus Halbchancen generiert, die einzige Großchance hatte Flavio Disca, der den Ball knapp am Pfosten vorbei setzte. Ansonsten blieb es bei einem ereignisarmen ersten Durchgang.

Durch die schwache Leistung reisst somit die Siegesserie des JFV und man verpasste die Chance, die SG Heudorf noch weiter zu distanzieren. Dank der Serie an Siegen aus den vorausgegangenen Spielen stellt die Niederlage allerdings kein Beinbruch da. Laufenburg hat nach wie vor den Klassenerhalt selbst in der Hand. Hierfür bedarf es in den zukünftigen Spielen allerdings einer Leistungssteigerung. Am kommenden Wochenende ist der FC Tiengen zu Gast in Laufenburg, wo der JFV Wiedergutmachung betreiben kann.