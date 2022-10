Siegesserie des FCL reißt beim TV Hoffnungsthal Bezirksliga, Staffel 1: Der FC Leverkusen spielt gegen den TV Hoffnungsthal 3:3.

Es war ein Anrennen auf das Tor der Gastgeber. Die Fußballer des FC Leverkusen warfen in der Schlussphase beim TV Hoffnungsthal alles nach vorne. Teilweise blind, teilweise entschlossen. Doch der Ball wollte einfach nicht mehr im Tor des Kontrahenten landen. Die beste Gelegenheit besaß Deniz Kayla in der fünften Minute der Nachspielzeit. Aus vier Metern vergab der Leverkusener aber die große Chance auf den Siegtreffer. „Das ist für uns extrem bitter, denn wir waren die klar bessere Mannschaft und besaßen eine Vielzahl von besten Torchancen“, sagte Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz. „Das Ergebnis ist schon ein Rückschlag, auch wenn mein Team sehr gute Moral bewiesen hat.“

Nach fünf Minuten musste FCL-Torhüter Fabian Mettke das erste Mal hinter sich greifen. Bei einem langen Ball der Hoffnungsthaler gab Leverkusens Defensive keine gute Figur ab. In der Folge fanden die favorisierten Gäste besser ins Spiel und kamen durch Georg Sakri und Vincenzo Bosa zu ersten Chancen. Wirklich zwingend wurde es aber nicht. „Uns fehlte in allen Bereichen einfach die Entschlossenheit“, betonte Kunz.

In der 56. Minute fingen sich die Leverkusener dann einen Konter und es drohte eine unerwartete Niederlage. Burim Mehmeti verkürzte aber umgehend nach einem Foul an Kevin Luginger per Strafstoß – ehe der FCL nach einem Eckball das 1:3 kassierte (68.). Bosa (81.) und Mehmeti in der Nachspielzeit retteten dem zuvor fünf Spiele in Serie siegreichen FCL immerhin noch das verdiente Unentschieden.