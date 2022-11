Siegesserie der Stuttgarter Kickers hält an Oberliga-Spitzenreiter gewinnt klar beim FC 08 Villingen.

„Ich komme gerne nach Villingen, aber ich hoffe nächstes Jahr nicht mehr“, sagte Mustafa Ünal nach dem neunten Sieg (bei 33:2 Toren) seines Teams hintereinander. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers hatte sein erstes Spiel als Cheftrainer am 29. September 2021 beim FC 08 Villingen mit 2:0 gewonnen und nun an gleicher Stelle sogar mit 4:0 (2:0). Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Blauen in dieser Saison den lang ersehnten Aufstieg schaffen. Villingens Coach Marcel Yahyaijan attestierte dem Ünal-Team jetzt schon Regionalliganiveau: „Ich habe einige Regionalligaspiele in dieser Saison gesehen, die Mannschaften hatten nicht das Niveau der Kickers heute. Sie waren uns physisch, technisch und vom Kopf her immer einen Schritt voraus.“

Von Beginn an dominierte der Spitzenreiter vor 1200 Zuschauern die Partie. David Braig nach Flanke von David Kammerbauer (23.) erzielte mit seinem elften Saisontore das 1:0. Denis Zagaria erhöhte nach einer Ecke von Kevin Dicklhuber auf 2:0 (25.). Der Kapitän selbst macht mit seinen Saisontoren 13 und 14 in der 63. und 87. Minute den 4:0-Endstand klar. „Es ist nicht selbstverständlich, auch dieses Auswärtsspiel so zu gewinnen, wir waren aber von der ersten Minute an voll da und haben unsere Qualitäten aufs Feld gebracht“, lobte Ünal seine Mannschaft.

Von der Regionalliga wollte er aber noch lange nichts wissen: „Davon sind wir noch weit entfernt, es wäre nicht clever, jetzt schon davon zu reden. Wir konzentrieren uns auf die weiteren Spiele vor der Winterpause, in denen noch zwölf Punkte zu vergeben sind.“

