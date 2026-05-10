Siegesserie der Störche endet

Für Holstein Kiel reichte es gegen Magdeburg nur zum Ehrentreffer durch Adrian Kapralik. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Holstein Kiel hat seine starke Serie beendet. Nach zuletzt vier Siegen in Folge unterlagen die Störche dem 1. FC Magdeburg im heimischen Holstein-Stadion mit 1:3. Während Kiel den Klassenerhalt bereits sicher hat, feierte Magdeburg einen enorm wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Der direkte Gang in die 3. Liga ist für den FCM damit nicht mehr möglich.

Die Gastgeber mussten bereits nach wenigen Minuten den ersten Dämpfer hinnehmen. Kasper Davidsen verletzte sich früh und musste schon in der 5. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Stefan Schwab ins Spiel.

In der Anfangsphase trat Magdeburg mutig auf und setzte die Kieler Defensive immer wieder unter Druck. Besonders Baris Atik sorgte mit seinen Standardsituationen regelmäßig für Gefahr.

Magdeburg nutzt Kiels Unsicherheiten eiskalt aus

Lange Zeit blieb die Partie zwar ausgeglichen, doch kurz vor der Pause schlugen die Gäste doppelt zu. In der 40. Minute brachte Jean Hugonet die Magdeburger nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum in Führung. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Dariusz Stalmach per Kopfball nach einer Ecke sogar auf 2:0 (45.+2). Kiel wirkte in dieser Phase defensiv ungeordnet und ließ den Gästen zu viel Raum im eigenen Strafraum.

Atik sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte Kiel mehr Ballbesitz zu übernehmen, doch zwingende Torchancen blieben zunächst aus. Stattdessen legte Magdeburg nach: Baris Atik traf in der 56. Minute direkt per Ecke zum 3:0. Der Ball flog durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei ins Netz – ein kurioser Treffer zur Vorentscheidung. Der FCM blieb auch danach gefährlich und hätte mehrfach sogar noch höher führen können.

Kiel kommt zu spät zurück

Erst in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch Ergebniskosmetik. Nach starker Vorarbeit von Alexander Bernhardsson grätschte Adrian Kapralik den Ball zum 1:3-Endstand über die Linie (90.+2).

Kurz darauf verhinderte Magdeburg-Keeper Dominik Reimann mit einer starken Parade sogar noch das mögliche zweite Kieler Tor.

Große Erleichterung beim FCM

Mit dem Auswärtssieg verschafft sich Magdeburg im Tabellenkeller enorm Luft. Der direkte Abstieg ist endgültig abgewendet. Je nach Ergebnissen der Konkurrenz könnte der Klassenerhalt sogar schon am Sonntag endgültig feststehen.

Für Kiel endet dagegen die beeindruckende Ungeschlagen-Serie, auch wenn die Saison der Störche weiterhin bereits als Erfolg gewertet werden kann.

Siegesserie der Störche endet

Der Holstein Kiel hat seine starke Serie beendet. Nach zuletzt vier Siegen in Folge unterlagen die Störche dem 1. FC Magdeburg im heimischen Holstein-Stadion mit 1:3. Während Kiel den Klassenerhalt bereits sicher hat, feierte Magdeburg einen enorm wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Der direkte Gang in die 3. Liga ist für den FCM damit nicht mehr möglich.

Früher Rückschlag für Kiel

Die Gastgeber mussten bereits nach wenigen Minuten den ersten Dämpfer hinnehmen. Kasper Davidsen verletzte sich früh und musste schon in der 5. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Stefan Schwab ins Spiel.

In der Anfangsphase trat Magdeburg mutig auf und setzte die Kieler Defensive immer wieder unter Druck. Besonders Baris Atik sorgte mit seinen Standardsituationen regelmäßig für Gefahr.

Magdeburg nutzt Kiels Unsicherheiten eiskalt aus

Lange Zeit blieb die Partie zwar ausgeglichen, doch kurz vor der Pause schlugen die Gäste doppelt zu. In der 40. Minute brachte Jean Hugonet die Magdeburger nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum in Führung. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Dariusz Stalmach per Kopfball nach einer Ecke sogar auf 2:0 (45.+2).

Kiel wirkte in dieser Phase defensiv ungeordnet und ließ den Gästen zu viel Raum im eigenen Strafraum.

Atik sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte Kiel mehr Ballbesitz zu übernehmen, doch zwingende Torchancen blieben zunächst aus. Stattdessen legte Magdeburg nach: Baris Atik traf in der 56. Minute direkt per Ecke zum 3:0. Der Ball flog durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei ins Netz – ein kurioser Treffer zur Vorentscheidung. Der FCM blieb auch danach gefährlich und hätte mehrfach sogar noch höher führen können.

Kiel kommt zu spät zurück

Erst in der Nachspielzeit gelang den Gastgebern noch Ergebniskosmetik. Nach starker Vorarbeit von Alexander Bernhardsson grätschte Adrian Kapralik den Ball zum 1:3-Endstand über die Linie (90.+2).

Kurz darauf verhinderte Magdeburg-Keeper Dominik Reimann mit einer starken Parade sogar noch das mögliche zweite Kieler Tor.

Große Erleichterung beim FCM

Mit dem Auswärtssieg verschafft sich Magdeburg im Tabellenkeller enorm Luft. Der direkte Abstieg ist endgültig abgewendet. Je nach Ergebnissen der Konkurrenz könnte der Klassenerhalt sogar schon am Sonntag endgültig feststehen.

Für Kiel endet dagegen die beeindruckende Ungeschlagen-Serie, auch wenn die Saison der Störche weiterhin bereits als Erfolg gewertet werden kann.

Holstein Kiel: Weiner – Rosenboom, Nekić (71. Roslyng), Zec, Ivezić – Meffert (71. Niehoff), Kaprálik, Davidsen (5. Schwab), Tohumcu (60. Ugoh), Therkelsen (60. Bernhardsson) – Harres.

Trainer: Tim Walter.

1. FC Magdeburg: Reimann – Bockhorn (65. Hercher), Mathisen, Hugonet, Musonda – Ulrich, Michel, Stalmach (62. Krempicki) – Nollenberger (83. Pesch), Zukowski (83. Ahl-Holström), Atik.

Trainer: Petrik Sander.

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart).

Assistenten: Robert Wessel, Stefan Zielsdorf.

Zuschauer: 14.679.

Tore: 0:1 Jean Hugonet (40.), 0:2 Dariusz Stalmach (45.+2), 0:3 Baris Atik (56.), 1:3 Adrian Kaprálik (90.+2).