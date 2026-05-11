Siegesserie der SpVgg hält weiter an von Axel Schmid · Heute, 08:21 Uhr · 0 Leser

Auch der TSV Handschuhsheim konnte die Siegesserie der Spielvereinigung nicht stoppen Mit einem knappen aber verdienten 2:1 Auswärtssieg kehrte unsere erste Mannschaft am vergangenen Sonntag vom Auswärtsspiel beim TSV Handschuhsheim zurück. Der Gastgeber verlangte unserem Team über 90 Minuten alles ab, konnten allerdings den 27. Sieg unserer Mannschaft im 27. Saisonspiel nicht verhindern.

Die Neckarsteinacher Elf erwischte einen guten Start in die Begegnung und konnte bereits in der 12. Spielminute mit 0:1 in Führung gehen. Eine punktgenaue Flanke von Oliver Kubis konnte Thorben Stadler per Direktabnahme im Tor der Gastgeber unterbringen. Im weiteren Spielverlauf wurden auf Seiten der SpVgg einige gute Torchancen ausgelassen und es dauerte bis zur 35. Spielminute, ehe Rick Wulle per Foulelfmeter das 0:2 erzielen konnte. Die kampfstarken Gastgeber wollten das Spiel allerdings nicht kampflos an uns abgeben und kamen in der 40. Spielminute zum 1:2 Anschlusstreffer, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der allerdings keine weiteren Tore mehr fallen sollten. Somit gingen die nächsten 3 Punkte auf das Konto der Spielvereinigung und man konnte auch in Spiel 27 der aktuellen Saison die weiße Weste verteidigen.