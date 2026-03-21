– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner
Siegesserie der Quecken reißt gegen Gebenbach
von Timo Engelhardt · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser
Die Quecken kamen mit deutlich mehr Punch in die Partie und legten einen richtig guten Start hin. Früh setzte Eltersdorf die Gäste unter Druck und wurde dafür auch belohnt. Nach einem Abstimmungsfehler in der Gebenbacher Hintermannschaft zwischen Defensivspieler und Torwart Lukas Völlger war Felix Rippert hellwach, schnappte sich den Ball und schob zur frühen Führung ein. (9.) Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug kam Gebenbach über die linke Seite gefährlich nach vorne, zog in die Mitte und suchte den Abschluss, doch Axel Hofmann war zur Stelle.
Eltersdorf blieb auch danach die tonangebende Mannschaft. In der 13. Minute spielte Moritz Fischer den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Geremi Perera nur knapp verpasste. Wenig später zog Maximilian Göbhardt von der Strafraumgrenze ab, doch Völlger war zur Stelle. Nach der anschließenden Ecke kam auch Sebastian Marx noch zum Abschluss. (19.) Die Quecken machten weiter Druck, mussten dann aber früh den ersten personellen Rückschlag hinnehmen. Tom Feulner, der nach seinen ersten Pflichtspielminuten in Cham nun sein Startelfdebüt feierte, musste verletzungsbedingt vom Feld. Für ihn kam Karim Said in die Partie. (23.)
Die Quecken blieben zwar spielbestimmend, verpassten aber das 2:0. Und dann kam es, wie es im Fußball oft kommt. Nach einem Fehlpass in der Eltersdorfer Defensive setzte sich Salah El Berd über halblinks stark durch, dribbelte sich in Abschlussposition und traf mit einem fiesen Aufsetzer in die rechte Ecke zum Ausgleich. Axel Hofmann war chancenlos. (26.) Der Treffer gab den Gästen sichtbar Auftrieb. Kurz vor der Pause wurde Gebenbach erneut gefährlich, wieder kam Salah El Berd zum Abschluss. (43.)
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Die Quecken hatten ein leichtes Übergewicht, ohne sich dabei viele zwingende Möglichkeiten herauszuspielen. Gebenbach dagegen blieb bei seinen Aktionen zielstrebig und nutzte die nächste Gelegenheit konsequent. Nach einer Flanke von André Klahn von der rechten Seite rutschte der Ball durch die Eltersdorfer Defensive. Alexander Moratz stand plötzlich frei vor Hofmann und schob zur Gästeführung ein. (54.)
In der Folge fehlte den Quecken die Durchschlagskraft in der Offensive. Eltersdorf bemühte sich, fand gegen kompakte Gäste aber kaum noch klare Lösungen. Die beste Gelegenheit in der Schlussphase leitete Leo Sommer mit einem starken Dribbling über die rechte Seite ein. Im Anschluss kam Göbhardt aus der Distanz zum Abschluss und sorgte noch einmal für Gefahr. (85.) Mehr sprang für die Quecken jedoch nicht mehr heraus, sodass es am Ende bei der 1:2 Heimniederlage blieb.
Damit riss die Siegesserie des SC Eltersdorf. Nach starkem Beginn und der frühen Führung versäumten es die Quecken, ihre Überlegenheit in den ersten 20 Minuten weiter auszubauen. Gebenbach kam dadurch zurück ins Spiel, nutzte seine Chancen konsequent und nahm die Punkte nicht unverdient mit.
Bernd Eigner: „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten 20 Minuten die Chancen, auf 2:0 zu stellen. Das haben wir verpasst und dadurch den Gegner wieder aufgebaut. In der Zentrale hatten wir durch unsere personellen Probleme dann einen Bruch im Spiel. Das 1:1 war folgerichtig, beim 1:2 machen wir hinten einen individuellen Fehler. Wir haben zwar bis zum Schluss alles versucht, aber heute haben wir unsere klaren Chancen nicht genutzt und deshalb auch nicht unverdient verloren.“