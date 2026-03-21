Siegesserie der Quecken reißt gegen Gebenbach

– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Die Quecken kamen mit deutlich mehr Punch in die Partie und legten einen richtig guten Start hin. Früh setzte Eltersdorf die Gäste unter Druck und wurde dafür auch belohnt. Nach einem Abstimmungsfehler in der Gebenbacher Hintermannschaft zwischen Defensivspieler und Torwart Lukas Völlger war Felix Rippert hellwach, schnappte sich den Ball und schob zur frühen Führung ein. (9.) Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug kam Gebenbach über die linke Seite gefährlich nach vorne, zog in die Mitte und suchte den Abschluss, doch Axel Hofmann war zur Stelle.

Eltersdorf blieb auch danach die tonangebende Mannschaft. In der 13. Minute spielte Moritz Fischer den Ball von rechts flach in die Mitte, wo Geremi Perera nur knapp verpasste. Wenig später zog Maximilian Göbhardt von der Strafraumgrenze ab, doch Völlger war zur Stelle. Nach der anschließenden Ecke kam auch Sebastian Marx noch zum Abschluss. (19.) Die Quecken machten weiter Druck, mussten dann aber früh den ersten personellen Rückschlag hinnehmen. Tom Feulner, der nach seinen ersten Pflichtspielminuten in Cham nun sein Startelfdebüt feierte, musste verletzungsbedingt vom Feld. Für ihn kam Karim Said in die Partie. (23.)

Die Quecken blieben zwar spielbestimmend, verpassten aber das 2:0. Und dann kam es, wie es im Fußball oft kommt. Nach einem Fehlpass in der Eltersdorfer Defensive setzte sich Salah El Berd über halblinks stark durch, dribbelte sich in Abschlussposition und traf mit einem fiesen Aufsetzer in die rechte Ecke zum Ausgleich. Axel Hofmann war chancenlos. (26.) Der Treffer gab den Gästen sichtbar Auftrieb. Kurz vor der Pause wurde Gebenbach erneut gefährlich, wieder kam Salah El Berd zum Abschluss. (43.)