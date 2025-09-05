Sieges-Serie hält durch Last-Minute-Treffer

Den siebten Sieg im siebten Spiel feierte der TUS Hilter in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - und festigte seine Tabellenführung.

Der Spitzenreiter hatte mehr Spielanteile und über die gesamte Spielzeit die aussichtsreicheren Tormöglichkeiten. Durch einen von Routinier Artem Pfannenstiel in der Nachspielzeit verwandelten umstrittenen Foulelfmeter siegten die Gäste im stark umkämpften Nachbarschaftsderby beim Aufsteiger SV Bad Rothenfelde mit 1:0 und konnten ihren siebten Sieg in Folge feiern.

"Erstmal großes Kompliment an meine Mannschaft: Wie wir 90 Minuten verteidigt und gekämpft haben, war richtig stark. Hilter war natürlich die bessere Mannschaft, dass das Spiel dann durch einen strittigen Elfmeter entschieden wird, ist halt sehr ärgerlich.

Trotzdem war es ein verdienter Auswärtssieg für Hilter,“ zeigte sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) als unglücklicher aber fairer Verlierer.