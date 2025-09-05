Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sieges-Serie hält durch Last-Minute-Treffer
TUS Hilter siegt durch Strafstoß-Tor in der Nachspielzeit
Den siebten Sieg im siebten Spiel feierte der TUS Hilter in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - und festigte seine Tabellenführung.
Der Spitzenreiter hatte mehr Spielanteile und über die gesamte Spielzeit die aussichtsreicheren Tormöglichkeiten. Durch einen von Routinier Artem Pfannenstiel in der Nachspielzeit verwandelten umstrittenen Foulelfmeter siegten die Gäste im stark umkämpften Nachbarschaftsderby beim Aufsteiger SV Bad Rothenfelde mit 1:0 und konnten ihren siebten Sieg in Folge feiern.
"Erstmal großes Kompliment an meine Mannschaft: Wie wir 90 Minuten verteidigt und gekämpft haben, war richtig stark. Hilter war natürlich die bessere Mannschaft, dass das Spiel dann durch einen strittigen Elfmeter entschieden wird, ist halt sehr ärgerlich.
Trotzdem war es ein verdienter Auswärtssieg für Hilter,“ zeigte sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) als unglücklicher aber fairer Verlierer.
"Verdienter, aber sehr glücklicher Derbysieg. Der Torwart ist 90 Minuten über sich hinausgewachsen und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Am Ende entscheidet ein umstrittener Elfmeter für uns das Spiel. Riesenkompliment an meine Mannschaft, die bis zur letzten Minute immer wieder angelaufen ist und den siebten Sieg eingefahren hat,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter) nach dem Spiel.