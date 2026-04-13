Sieges-Serie hält an: Holzkirchen besiegt auch Peterskirchen

Verpatzte Chance: Die Kicker des TuS Holzkirchen scheiterten mehrmals am Pfosten des Peterskirchner Tors. – Foto: Stefan Schweihofer

Akkurt vertraute – wie erwartet – derselben Elf wie zuletzt. „Für mich ist das eine Belohnung für die Jungs, die in den ganzen englischen Wochen durchs Feuer gegangen sind“, erklärt der TuS-Coach. „Sie haben sich das alles absolut verdient.“ Lukas Krepek, Alexander Zetterer und Stefan Hofinger mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen. Auch Bastian Eckl war nach überstandener Krankheit erstmals wieder im Kader.

Der TuS Holzkirchen setzt seine Serie fort: Die Grün-Weißen besiegten am Samstagnachmittag den TSV Peterskirchen mit 1:0 und feierten den fünften Dreier in Folge. „Ich bin sehr glücklich über den Sieg, auch weil wir das dritte Mal hintereinander zu null gespielt haben“, betont TuS-Coach Orhan Akkurt. „Allerdings ist das Ergebnis heute viel zu niedrig ausgefallen.“ Damit zementierten die Grün-Weißen ihren dritten Rang in der Bezirksliga Ost hinter dem enteilten Spitzenduo aus Forstining und Aschheim . Der Vorsprung auf den Vierten aus Dorfen beträgt weiter sechs Zähler.

Die TuS-Kicker legten mit einer unglaublichen Energie los. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Tim Feldbrach sich fulminant durchsetzte. Sein anschließender Schuss klatschte allerdings nur an den linken Pfosten. Wenig später machte es dann Elias Schnier besser: TuS-Keeper Maximilian Riedmüller reagierte blitzschnell und schlug einen weiten Ball über die Peterskirchener Kette auf Maximilian Freundl, der Sekundenbruchteile später querlegte, und Schnier schob zur frühen 1:0-Führung ein.

Die Grün-Weißen machten munter weiter und drückten mächtig auf das zweite Tor. Zunächst traf Emil Albrecht aus rund zwölf Metern ebenfalls nur den Pfosten (10.). Kurze Zeit später scheiterte Freundl mit seinem Versuch abermals am Pfosten und machte somit den unrühmlichen Holzkirchner Hattrick perfekt. „Es hätte nach 20 Minuten schon 3:0 für uns stehen können“, hadert Akkurt.

So mussten sich die Holzkirchner – trotz eines ansprechenden Auftritts – lange gedulden. Weil seine Schützlinge die Tore nicht gemacht hätten, sei es „immer wieder brenzlig geworden“, sagt Akkurt. „Wir hätten das Spiel früher killen müssen.“ Doch das passierte trotz vieler Gelegenheiten nicht, und so kam der große Moment von Außenverteidiger Andreas Bauer rund zehn Minuten vor dem Ende.

Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung schalteten die Gäste blitzschnell um, doch Bauer klärte mit einem fulminanten Tackling gerade noch vor dem Peterskirchener Stürmer, der sonst alleine auf TuS-Keeper Riedmüller zugelaufen wäre. „Er hat einfach ein hervorragendes Spiel gemacht“, lobt Akkurt seinen Verteidiger. „Ich bin sehr zufrieden heute. Manchmal ist Fußball ein Ergebnissport, und wir haben uns entwickelt. Ein solches Spiel hätten wir in der Vorrunde nicht gewonnen.“ Die Sieges-Serie des TuS Holzkirchen geht weiter.