Siegers hext, Nakos vergibt vom Punkt: Zeilsheim siegt beim SVW

Der SV Zeilsheim feierte einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Der SV Wiesbaden handelte sich gegen Zeilsheim eine absolut vermeidbare Niederlage ein. „Sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir müssen das Positive mitnehmen“, sah SVW-Sportchef Yildirim Sari nach zuvor sieben Punkten aus drei ungeschlagenen Spielen keinen Anlass für Kritik.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Sahnetag von Zeilsheims Torhüter Paul Siegers, der bei etlichen Großchancen des Sportvereins Sieger blieb, war entscheidend für den Gäste-Dreier. Dazu kam, dass Saki Nakos einen Elfmeter nach Foul an Yassin Khamal am Tor vorbeischoss. Wobei der Zeilsheimer Vorsitzende Peter Strauch das Foul außerhalb des Strafraums und zuvor eine Abseitsposition des SVW gesehen hatte. Einschließlich des Eigentors von Ruven Bertel hatte der SVW Fortuna nicht auf seiner Seite. Und will nun das Jahr mit einem Punktgewinn in Waldbrunn (So., 15 Uhr) abschließen.

Heute, 15:30 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden SV Zeilsheim SV Zeilsheim 2 4 Abpfiff Anders die Lage beim SVZ: "Endlich hatten wir das Spielglück auf unserer Seite", freute sich Peter Strauch, der jedoch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen wollte - dafür müssten noch drei Punkte zum Abschluss gegen Steinbach Haiger II her. Das Hinspiel hatten die Zeilsheimer mit 0:8 (!) verloren und damit die Negativserie über weitere Teile des ersten Saisonhalbjahrs eingeleitet.