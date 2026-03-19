Sieger übernimmt Landesliga-Spitze: Haching II fordert Wasserburg

Das Spitzenspiel entscheidet über die Tabellenführung in der Landesliga Südost. Trainer Kasparetti kennt den Gegner aus seiner eigenen Spielerzeit.
Es läuft gerade richtig gut bei der SpVgg Unterhaching, wo die Ersten Mannschaft dreimal in Folge gewonnen hat und die Zweite Mannschaft auch zweimal in Serie. Diesen Freitag folgt noch die ultimative Herausforderung, weil parallel zum Regionalliga-Heimspiel (siehe oben) Unterhaching II in der Landesliga Südost den Megakracher bestreitet. Der Erste Wasserburg empfängt den Zweiten Unterhaching. Der Sieger des Duells vom Freitag (19 Uhr) ist Tabellenführer und der neue Gejagte in der Liga.
Wasserburg führt die Liga an mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten Unterhaching II, der ein Spiel weniger absolviert hat. Gefühlt sind beide gleichauf und der Sieger ist fürs Erste der Gejagte in der Liga. Aus dem Kader der Ersten Mannschaft kommt dieses Mal mit dem Torwart Maurice Dehler ein Spieler zurück, der in der Winterpause neu zum Verein kam. Nach einer Mandelentzündung ist Abwehrspieler Leo Kainz wieder dabei. Zudem feierten die Hachinger unter der Woche wieder Geburtstag. Der U19-Kicker Lapo Klee wurde volljährig und steht nun erstmals bei einem Herrenspiel im Kader.
Trainer Thomas Kasparetti kann sein kickendes Personal gut auf das Spitzenspiel einstimmen, weil er aus der Region kommt und früher selbst für Wasserburg gespielt hat. „Wasserburg ist auf dem eigenen Platz sicherlich der Favorit“, sagt Kasparetti. Die Beschaffenheit der Fünfmeterräume beim Tabellenführer ist gefürchtet und die Tribüne kann auch ein Faktor bei diesem Flutlichtspiel werden.
Deshalb ist Kasparetti darauf vorbereitet, dass es in diesen 90 Minuten nicht nur mit Schönspielerei gehen wird. „Wir müssen den Ball schnell in die gegnerische Hälfte bringen“, sagt der erfahrene Trainer. Die Favoritenrolle überlässt er Wasserburg, aber Haching möchte die Serie der beiden Herrenteams fortsetzen: „Unser Anspruch ist es auch dort, das Spiel zu gewinnen.“ (nb)