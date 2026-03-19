Sieger übernimmt Landesliga-Spitze: Haching II fordert Wasserburg Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 16:47 Uhr · 0 Leser

Gibt bei der SpVgg Unterhaching II die Richtung vor: Thomas Kasparetti. – Foto: Bernhard Schmöller

Das Spitzenspiel entscheidet über die Tabellenführung in der Landesliga Südost. Trainer Kasparetti kennt den Gegner aus seiner eigenen Spielerzeit.

Es läuft gerade richtig gut bei der SpVgg Unterhaching, wo die Ersten Mannschaft dreimal in Folge gewonnen hat und die Zweite Mannschaft auch zweimal in Serie. Diesen Freitag folgt noch die ultimative Herausforderung, weil parallel zum Regionalliga-Heimspiel (siehe oben) Unterhaching II in der Landesliga Südost den Megakracher bestreitet. Der Erste Wasserburg empfängt den Zweiten Unterhaching. Der Sieger des Duells vom Freitag (19 Uhr) ist Tabellenführer und der neue Gejagte in der Liga. Morgen, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg SpVgg Unterhaching Haching II 19:00 PUSH Schönspielerei wird nicht den gewünschten Erfolg bringen Wasserburg führt die Liga an mit drei Punkten Vorsprung auf den Zweiten Unterhaching II, der ein Spiel weniger absolviert hat. Gefühlt sind beide gleichauf und der Sieger ist fürs Erste der Gejagte in der Liga. Aus dem Kader der Ersten Mannschaft kommt dieses Mal mit dem Torwart Maurice Dehler ein Spieler zurück, der in der Winterpause neu zum Verein kam. Nach einer Mandelentzündung ist Abwehrspieler Leo Kainz wieder dabei. Zudem feierten die Hachinger unter der Woche wieder Geburtstag. Der U19-Kicker Lapo Klee wurde volljährig und steht nun erstmals bei einem Herrenspiel im Kader.