Sieger, Rekorde und Endspiele: Die große Niederrheinpokal-Übersicht

Auf den Niederrheinpokal schauen alle Fußballer am Niederrhein, schließlich ist der Verbandspokal das Tor zum DFB-Pokal. Der Gewinner darf sich möglicherweise über ein Traumspiel freuen - wie Rekordsieger Rot-Weiss Essen, der in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund (2025/26) trifft. Alle Sieger, viele Rekorde und Bestmarken sowie ein Überblick über alle Endspiele gibt es in diesem Text.

Als frischgebackener Regionalliga-Meister empfing der MSV Duisburg im Wedau-Stadion hoch motiviert Rot-Weiss Essen und hatte natürlich ein großes Ziel: Den Rekordsieger entthronen. Steffen Meuer erzielte sogar das 1:0 für die Hausherren, die im zweiten Durchgang aber zwei Gegentore kassierten und mit 1:2 unterlagen. Damit machte RWE seinen Titel-Hattrick perfekt.

Niederrheinpokal-Finale 2024: Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen 0:3

Auch wenn RWE 2024 im eigenen Stadion als Gast antrat, sollte das nichts am Heimvorteil ändern. Gegen RW Oberhausen gelang ein souveränes 3:0 und damit auch der elfte Erfolg im Niederrheinpokal.

Niederrheinpokal-Finale 2023: Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 2:0

Am 3. Juni 2023 stieg das Niederrheinpokal-Finale 2023 im Stadion Essen - und Rot-Weiss Essen setzte sich im Heimspiel mit 2:0 gegen den Erzrivalen Rot-Weiß Oberhausen durch. Der Drittligist feierte damit seinen zehnten Titel im Wettbewerb.

Niederrheinpokal-Finale 2022: SV Straelen - Wuppertaler SV 1:0

Am 21. Mai 2022 hat der SV Straelen erstmals den Niederrheinpokal gewonnen. Dem Verein von Mäzen Hermann Tecklenburg gelang durch ein Tor von Kelvin Lunga die Revanche gegen den Wuppertaler SV für die Schlappe im Vorjahr - und damit auch der Einzug in den DFB-Pokal. Gespielt wurde im Stadion des MSV Duisburg.

Niederrheinpokal-Finale 2021: Wuppertaler SV - SV Straelen 2:1

Der Wuppertaler SV feierte am 29. Mai 2021 im Stadion des MSV Duisburg seinen siebten Triumph im Niederrheinpokal, weil er seinen Ligarivalen SV Straelen 2:1 bezwang. Dadurch sind 150.000 Euro Startprämie und natürlich auch generell der Platz im DFB-Pokal sicher.

Niederrheinpokal-Finale 2020: Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve 3:1

Im eigenen Stadion setzte sich Rot-Weiss Essen 2020 gegen den 1. FC Kleve durch - und triumphierte dank Stürmer Simon Engelmann, der alle Tore erzielte.

Niederrheinpokal-Finale 2019: KFC Uerdingen - Wuppertaler SV 2:1

Der Wuppertaler SV trat im heimischen Stadion Zoo gegen den KFC Uerdingen an. Die Uerdinger mit Weltmeister Kevin Großkreutz (2014) zeigten nicht ihre beste Leistung, feierten aber trotzdem den zweiten Sieg im Niederrheinpokal ihrer Vereinsgeschichte.

Niederrheinpokal-Finale 2018: Rot-Weiß Oberhausen - Rot-Weiss Essen 2:1

Fußball kann so brutal und so schön zugleich sein. Für Rot-Weiss Essen und seine Anhänger war die Pleite in Oberhausen gegen den Erzrivalen insofern doppelt bitter, dass Yassin Ben Balla in der Nachspielzeit umstritten den 2:1-Sieg für Rot-Weiß Oberhausen erzielte.

Niederrheinpokal-Finale 2017: MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 2:0

Einen echten Erzrivalen hat der MSV Duisburg zwar nicht, aber Erfolge gegen die unmittelbare Konkurrenz sind besonders schön. Im Stadion von Rot-Weiss Essen sorgten Kevin Wolze und Simon Brandstetter für das 2:0.

Niederrheinpokal-Finale 2016: Rot-Weiss Essen - Wuppertaler SV 3:0

Mit einem Doppelpack war Moritz Fritz der Man of the Match für RWE, der die Entscheidung gegen den Wuppertaler SV allerdings erst in der 87. Minute erzielte.

Niederrheinpokal-Finale 2015: Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 6:5 n.E.

2018 setzte sich Rot-Weiß Oberhausen in der Nachspielzeit durch, drei Jahre früher feierte Rot-Weiss Essen den Pokaltriumph nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen. Richard Paul Weber verwandelte vor den eigenen Zuschauern den entscheidenden Strafstoß.

Niederrheinpokal-Finale 2014: MSV Duisburg - TV Jahn Hiesfeld 5:2

Für einige Akteure des TV Jahn Hiesfeld war das Duell gegen den MSV Duisburg sicherlich das Spiel ihres Lebens, doch nach dem Führungstreffer im zweiten Durchgang brachen die Veilchen gegen den Top-Favoriten auseinander. Duisburg schoss seine fünf Treffer zwischen der 50. und 65. Minute. Gespielt wurde beim MSV Duisburg.

Niederrheinpokal-Finale 2013: Sportfreunde Baumberg - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

2013 schafften die Sportfreunde Baumberg als bis dato letzter Amateurverein am Niederrhein die große Überraschung und qualifizierten sich als Underdog durch ein Tor von Nils Esslinger in Minute 92 für den DFB-Pokal. Gespielt wurde in Oberhausen. Dort gab es dann eine 1:4-Schlappe gegen den FC Ingolstadt, der damals in der 2. Bundesliga spielte.

Niederrheinpokal-Finale 2012: Rot-Weiss Essen - SV Hönnepel-Niedermörmter 3:2

Die SV Hönnepel-Niedermörmter zeigte in Essen eine richtig starke Leistung, führte zweimal und verlor dennoch 2:3 gegen Rot-Weiss Essen, weil Timo Brauer drei Tore für RWE schoss.

Niederrheinpokal-Finale 2011: Rot-Weiss Essen - SSVg Velbert 1:0

Im Stadion zur Sonnenblume hatte die SSVg Velbert zwar ein Heimspiel, aber der Triumph gehörte abermals dem Niederrheinpokal-Rekordsieger Rot-Weiss Essen.

Niederrheinpokal-Finale 2010: ETB Schwarz-Weiß Essen - Rot-Weiss Essen 2:1

2010 feierte ETB Schwarz-Weiß Essen den bis dato letzten großen Titel, als das Stadtduell im Georg-Melches-Stadion zugunsten der Uhlenkrug-Elf endete.

Niederrheinpokal-Finale 2009: VfB Speldorf - Rot-Weiss Essen 3:2

Das Georg-Melches-Stadion war nicht immer erfolgversprechend für Rot-Weiss Essen, denn auch der VfB Speldorf feierte als Amateurverein den DFB-Pokal-Einzug. Oktay Güney avancierte mit zwei Treffern zum Matchwinner. Im großen Pokal unterlag der VfB Speldorf anschließend Rot-Weiß Oberhausen 0:3.

Niederrheinpokal-Finale 2008: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 1:0

Finalort: MSV-Arena in Duisburg

Niederrheinpokal-Finale 2007: Wuppertaler SV - SSVg Velbert 2:0

Durch Tore von Gaetano Manno und Mike Rietpietsch feierte der WSV im dritten Endspiel in Folge den zweiten Triumph gegen die SSVg Velbert.

Niederrheinpokal-Finale 2006: SSVg Velbert - Wuppertaler SV 1:0

Finalort: Stadion zur Sonnenblume in Velbert

Niederrheinpokal-Finale 2005: Wuppertaler SV - SSVg Velbert 5:0

Finalort: Stadion am Zoo in Wuppertal

Niederrheinpokal-Finale 2004: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 2:0

Finalort: Grotenburg-Stadion in Krefeld

Niederrheinpokal-Finale 2003: SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf 1:0

2003/04 besiegte die SSVg Velbert Jürgen Klopp und den FSV Mainz 05 - unter anderem mit Marco Rose als Spieler - in der ersten Runde des DFB-Pokals 5:3 im Elfmeterschießen. Anschließend packte es Velbert gegen Jahn Regensburg, wie Mainz in der 2. Bundesliga zuhause, wieder in die Verlängerung, doch dort setzte sich der SSV dann knapp 2:1 durch.

Finalort: MSV-Arena in Duisburg

Niederrheinpokal-Finale 2002: Rot-Weiss Essen - SV Straelen 4:2

Finalort: Stadion an der Römerstraße in Straelen

Niederrheinpokal-Finale 2001: KFC Uerdingen - SSVg Velbert 3:0

Finalort: Grotenburg-Stadion in Krefeld

Niederrheinpokal-Finale 2000: Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach Amateure 1:0 n.V.

Finalort: Grenzlandstadion in Mönchengladbach-Rheydt

Niederrheinpokal-Finale 1999: Wuppertaler SV - SuS Dinslaken 3:2 n.V.

Finalort: BSV Voerder Straße in Dinslaken

Niederrheinpokal-Finale 1998: Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen 2:0 n.V.

Finalort: Stadion Niederrhein in Oberhausen

Niederrheinpokal-Finale 1997: Borussia Mönchengladbach Amateure - Rot-Weiß Oberhausen 5:4 n.E.

Der DFB-Pokal 1997/98 war aus Sicht von Borussia Mönchengladbach ein ganz bitterer, denn am 15. August 1997 flogen Borussia Mönchengladbach I und II parallel aus dem Wettbewerb. Während das Bundesliga-Team am Regionalligisten Hannover 96 im Elfmeterschießen scheiterte, zeigten die Amateure von Gladbach eine starke Leistung gegen den VfB Stuttgart, doch der Erstligist feierte ein knappes 1:0.

Finalort: Grenzlandstadion in Mönchengladbach-Rheydt

Niederrheinpokal-Finale 1996: Rot-Weiß Oberhausen - FC Remscheid 2:0

Finalort: Stadion Niederrhein in Oberhausen

Niederrheinpokal-Finale 1995: Rot-Weiss Essen - 1. FC Bocholt 3:1

Finalort: Georg-Melches-Stadion in Essen

Niederrheinpokal-Finale 1994: FC Remscheid - KTSV Preußen Krefeld 2:0

Ein absolutes Highlight, aber auch eine klare Angelegenheit: Der Bundesliga-Klub 1. FC Köln war beim 7:0 zwei Nummern zu groß für den FC Remscheid.

Finalort: Hubert-Houben-Kampfbahn in Krefeld

Niederrheinpokal-Finale 1993: kein Endspiel ausgetragen

Das Niederrheinpokal-Finale 1993 fiel aus, weil Rot-Weiss Essen und der 1. FC Bocholt vor dem Endspiel bereits für den DFB-Pokal qualifiziert waren.

Niederrheinpokal-Finale 1992: kein Endspiel ausgetragen

Das Niederrheinpokal-Finale 1992 fiel aus, weil der Wuppertaler SV und die Amateure von Fortuna Düsseldorf vor dem Endspiel bereits für den DFB-Pokal qualifiziert waren.

Niederrheinpokal-Finale 1991: FC Remscheid - VfB Lohberg 5:4 n.E.

Nach einem Freilos feierte der FC Remscheid im DFB-Pokal einen 2:0-Erfolg gegen den VfB Oldenburg und erwartete anschließend den Zweitligisten Bayer Uerdingen, doch die 05er kamen mit einem 3:1-Sieg über die Ziellinie.

Finalort: Dorotheen-Kampfbahn in Lohberg

Niederrheinpokal-Finale 1990: kein Endspiel ausgetragen

Das Niederrheinpokal-Finale 1990 fiel aus, weil der FC Remscheid und der SV Hilden-Nord vor dem Endspiel bereits für den DFB-Pokal qualifiziert waren.

Niederrheinpokal-Finale 1989: MSV Duisburg - DSV 04 Düsseldorf 7:1

Finalort: Stadion am Wilhelm-Heinrich-Weg in Düsseldorf

Niederrheinpokal-Finale 1988: kein Endspiel ausgetragen

Das Niederrheinpokal-Finale 1988 fiel aus, weil der MSV Duisburg und die Sportfreunde Hamborn 07 vor dem Endspiel bereits für den DFB-Pokal qualifiziert waren.

Niederrheinpokal-Finale 1987: ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Hamborn 07 5:3

ETB Schwarz-Weiß Essen spielte im DFB-Pokal eine mehr als ordentliche Rolle, denn der Oberligist schaffte es bis ins Achtelfinale. Nach Siegen gegen den VfB Lübeck und den SV Darmstadt scheiterte ETB am späteren Finalisten VfL Bochum 0:1.

Finalort: Uhlenkrug-Stadion in Essen

Niederrheinpokal-Finale 1986: Viktoria Goch - Wuppertaler SV 4:0

Viktoria Goch hatte Losglück und erwischte mit dem FC Homburg einen Bundesligisten in der 1. Runde des DFB-Pokals 1986/87, allerdings setzte sich der Favorit klar mit 3:0 durch.

Finalort: Goch

Niederrheinpokal-Finale 1985: Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0

Finalort: Stadion am Zoo in Wuppertal - Infos gerne an fupa@rp-digital.de

Niederrheinpokal-Finale 1984: kein Endspiel ausgetragen

Das Niederrheinpokal-Finale 1984 fiel aus, weil Olympia Bocholt und der Duisburger FV vor dem Endspiel bereits für den DFB-Pokal qualifiziert waren.

Niederrheinpokal-Finale 1983: 1. FC Bocholt - Rot-Weiß Oberhausen 2:0

Finalort: Stadion Niederrhein in Oberhausen.

Niederrheinpokal-Finale 1982: Bayer Uerdingen Amateure - Wuppertaler SV 5:2

Im DFB-Pokal verloren die Amateure von Bayer Uerdingen gegen KSV Baunatal aus der Hessenliga 0:3.

Finalort: Bayer-Stadion am Löschenhofweg in Krefeld-Uerdingen. Heinz-Josef Eliab erinnert sich: "Es stand damals schon zur Halbzeit 5:1 für die Uerdinger Amateure. Ich war selber im Stadion und konnte es damals kaum fassen, gegen den großen Favoriten."

Niederrheinpokal-Finale 1981: Wuppertaler SV - Kevelaerer SV 1:0

Finalort: Stadion am Zoo in Wuppertal

Niederrheinpokal-Rekordsieger: Diese Klubs haben den Niederrheinpokal gewonnen

12 Rot-Weiss Essen: 1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020, 2023, 2024, 2025

7x Wuppertaler SV: 1981, 1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021

3x MSV Duisburg: 1989, 2014, 2017

3x Rot-Weiß Oberhausen: 1996, 1998, 2018

2x FC Remscheid: 11991, 1994

2x SSVg Velbert: 2003, 2006

2x ETB Schwarz-Weiß Essen: 1987, 2010

1x 1. FC Bocholt: 1983

1x Viktoria Goch: 1986

1x Borussia Mönchengladbach Amateure: 1997

1x VfB Speldorf: 2009

1x Sportfreunde Baumberg: 2013

1x SV Straelen: 2022

Niederrheinpokal-Sieger: Wer hat wann den Niederrheinpokal gewonnen?

2025: Rot-Weiss Essen

2024: Rot-Weiss Essen

2023: Rot-Weiss Essen

2022: SV Straelen

2021: Wuppertaler SV



2020: Rot-Weiss Essen

2019: KFC Uerdingen

2018: Rot-Weiß Oberhausen

2017: MSV Duisburg

2016: Rot-Weiss Essen

2015: Rot-Weiss Essen

2014: MSV Duisburg

2013: Sportfreunde Baumberg

2012: Rot-Weiss Essen

2011: Rot-Weiss Essen



2010: ETB Schwarz-Weiß Essen

2009: VfB Speldorf

2008: Rot-Weiss Essen

2007: Wuppertaler SV

2006: SSVg Velbert

2005: Wuppertaler SV

2004: Rot-Weiss Essen

2003: SSVg Velbert

2002: Rot-Weiss Essen

2001: KFC Uerdingen



2000: Wuppertaler SV

1999: Wuppertaler SV

1998: Rot-Weiß Oberhausen

1997: Borussia Mönchengladbach Amateure

1996: Rot-Weiß Oberhausen

1995: Rot-Weiss Essen

1994: FC Remscheid

1993: kein Endspiel ausgetragen

1992: kein Endspiel ausgetragen

1991: FC Remscheid



1990: kein Endspiel ausgetragen

1989: MSV Duisburg

1988: kein Endspiel ausgetragen

1987: ETB Schwarz-Weiß Essen

1986: Viktoria Goch

1985: Wuppertaler SV

1984: kein Endspiel ausgetragen

1983: 1. FC Bocholt

1982: Bayer Uerdingen Amateure

1981: Wuppertaler SV

Quellen: FuPa-Datenbank, FVN, eigene Recherchen