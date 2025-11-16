Sieger im VGH Fairness Cup = SV GW Dersum!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Als fairste Mannschaft der Kreise Emsland und Grafschaft Bentheim, wurde heute -im Vorfeld des Spiels gegen den SV Neubörger- die @ersteherren_gwdersum ausgezeichnet. Wilfried Meyer und Bernhard Veenker von unserem Premiumpartner der VGH Versicherung überreichten Gutscheine über 500€ für die Mannschaft und über 1.000€ für die Jugendarbeit , sowie einen wertvollen Pokal .
Weitere Gratulanten waren : Harald Koning vom NFV Bezirk Weser-Ems, sowie Carsten Francke vom NFV Kreis Emsland !!