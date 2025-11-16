 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vom Spielfeldrand
Sieger im VGH Fairness Cup = SV GW Dersum!

1. KK Emsland Nord
Dersum

Als fairste Mannschaft der Kreise Emsland und Grafschaft Bentheim, wurde heute -im Vorfeld des Spiels gegen den SV Neubörger- die @ersteherren_gwdersum ausgezeichnet. Wilfried Meyer und Bernhard Veenker von unserem Premiumpartner der VGH Versicherung überreichten Gutscheine über 500€ für die Mannschaft und über 1.000€ für die Jugendarbeit , sowie einen wertvollen Pokal .

Weitere Gratulanten waren : Harald Koning vom NFV Bezirk Weser-Ems, sowie Carsten Francke vom NFV Kreis Emsland !!

