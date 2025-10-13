Sieger im Topspiel

In einem intensiv und körperbetont geführten Spitzenspiel setzt sich der SV Schmira gegen den direkten Konkurrenten FC Union Erfurt III verdient mit 3:0 durch.

Trotz personeller Sorgen – gleich fünf Stammspieler fehlten – zeigte der SVS von Beginn an eine geschlossene Mannschaftsleistung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne nennenswerte Chancen dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Richter im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Torjäger Schlöffel eiskalt zur 1:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Eichhorn nach Zuspiel von Schlöffel die große Möglichkeit zu erhöhen, doch Gäste-Keeper Mischke parierte stark. Somit ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der SVS auf Ergebnisverwaltung und setzte auf lange, sichere Bälle. Dennoch erspielte sich die Elf mehrere Großchancen und wurde schließlich durch zwei weitere Treffer von Schlöffel belohnt.

Union fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel, um die stabile Schmira-Defensive um Wiechert, Mittelbach, Kolbe und den überragenden Torwart Bach zu überwinden.