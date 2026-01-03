Sieger im Nachbarschafts-Derby

Vor gezählten 93 Besuchern konnte unser BEZIRKSLIGA-TEAM drei ganz, ganz wichtige Points im Holsten-Stadion gegen den bisherigen Spitzenreiter Kummerfelder SV einfahren. Trotz großer Aufstellungsschwierigkeiten - es fehlten insgesamt nachstehende 9 Stammspieler Nick Brandes - Jonathan Hüneburg - Niklas Kutz - Mika Lorenz - Mikel Mucaku - Vasileios Panagiotis - Julian Quack - Finn Stripling + Mats Ziri - zeigte unser Team, besonders nach dem schnellen KSV-Führungstreffer zum 0:1 eine sehr gute - vor allen Dingen kämpferische - Gesamtleistung. Das TuS Holstein Trainer-Duo hatte das TuS-Team hervorragend eingestellt. Es gab keinen Ausfall im TuS Holstein-Team. Ein großes Dankeschön und eine Super-Leistung muss man dem Keeper Nick Hoffmann - bisher Keeper im leider abgemeldeten Kreisliga-Team - aussprechen bzw. bescheinigen. Mit Julian Quack und Mika Lorenz fehlten unserem Team beide Stamm-Torhüter.

Kuchenspende der Bäckerei Kolls:

Ein ganz großes Dankeschön der Bäckerei Kolls für die großzügige Kuchenspende die