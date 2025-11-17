Sieger im Nachbarschafts-Derby

Die gezählten 96 Besucher des Derbys sahen bei herrlichen äußeren Witterungsbedingungen in der 1.HZ ein spielerisch und kämpferisch sehr gutes TuS-Holstein Bezirksliga-Team. Abermals hatte die TuS-Nachwuchs-Abteilung sich was einfallen lassen, indem sie wieder Einlaufkinder stellten. Tolle Geste und kam bei den zahlreichen Besuchern sehr, sehr gut an! Danke an die Nachwuchs-Abteilung. In den Anfangsminuten kam der Gast aus Norderstedt kaum über die Mittellinie, zu groß war der Druck des TuS Holstein-Team. Es folgte Angriff über Angriff auf das TuRa-Tor. Aber erst in der 16.Spielminute gelang unserem Tim Homfeldt das wichtige 1:0-Führungstor. Es ging aber weiter im Einbahnstraßenfußball. Eike Thiemann gelang in der 24.Minute die Erhöhung zum 2:0. Unser Team ließ danach einige sehr gute Torchancen (es hätte eigentlich nach den Torchancen gesehen ein 4:0 sein können, ja müssen) leichtfertig liegen So blieb es beim - für TuRa schmeichelhaften - 2:0 Halbzeitstand.

Nach der Halbzeitpause ließ - warum? - unser Team die Zügel ein wenig schleifen und die Gäste konnten das Spiel offen gestalten . Unser Keeper und der Abwehr-Verbund hatten einige brenzliche Situationen zu überstehen. Unser Team übernahm ab Mitte der 2.HZ zwar wieder Spielführung, aber der ganz große Schwung aus der 1.HZ. war dahin. So blieb es beim hoch verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg unseres Teams.