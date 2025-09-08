Sieger im Kreis-Derby beim großen Traditionsverein VfL Pinneberg

Unser BEZIRKSLIGA-TEAM traf am Sonntagnachmittag - bei herrlichem Spätsommerwetter vor gezählten 89 Besuchern (davon fast die Hälfte aus dem TuS Holstein-Fan-Lager) - im Kreis-Derby im 4.MEISTERSCHAFTSSPIEL im Pinneberger Stadion-Rasen auf den dortigen Traditions-Verein VfL Pinneberg und gewann hoch verdient mit 4:2 (2:1).

Das Spiel wurde von dem jungen Schiedsrichter Daniel Kinsfator vom FC Süderelbe hervorragend mit Gespann geleitet.

Es war ein richtungsweisendes Spiel. Nun heiß es am kommenden Freitagabend, d. 12.08. im Sportzentrum Egenbüttel-Rasen um 19:15 uhr beim starken SC Egenbütel nachzulegen ......