Sieger des 1.FC Köln Stiftung Neujahrsturnier 2026 (Inklusion)⚽️🏆❄️

- 1.Spiel - Niederlage weil der Chef noch nicht da war, waren alle noch nicht wach genug 8-3 Gegen die FC Stiftung verhauen nicht verloren…

- ⁠2.Spiel - Sieg 5-0 Na endlich wieder da!

- ⁠3.Spiel - Sieg 2-1 Auf ganz Locker…

- ⁠4.Spiel - Sieg 4-1 Musste um noch mal näher zu kommen!!!

- ⁠5.Spiel - Sieg 8-1 Klar und Deutlich gegen das stärkste Team eine Berufsmannschaft, aber Zitat des Trainer/in: Wir mussten denen ihre Grenzen aufzeigen nachdem man uns ja mit „Jetzt kriegt ihr den Arsch voll… Bla Bla Bla“ Angesprochen hat aber ey Psss!



Für Furore gesorgt mal wieder? Ich denke das trifft es mehr als zu, Königlich und das mit einer Voll Inklusiven Truppe der Dom in Kölle strahlt nun Weiß und Gold und hält ein Rotes Herz hoch…

- Mänlich✅

- ⁠Weiblich✅

- Mit GdB✅

- Ohne GdB✅

- Verschiedene Hautfarben✅

- Verschiedene Staturen✅

- Verschiedene Glaubenrichtungen✅

- Verschiedene Herkünfte✅

- Verschiedene Sexualitäten✅

- Verschiedene Geschichten✅

- ⁠Tierschutz✅

- ⁠Umweltschutz✅

Der 2 Auftritt in diesem neuen Fußball Jahr 2026 war ein voller Erfolg 1.Platz und das mehr als verdient als Parade Beispiel für Inklusion - Gerechtigkeit - Nächstenliebe mit dem Fußball wir sind sehr Dankbar für die Einladung durch den 1.FC Köln und ihrer FC Stiftung, und ein großes Dankeschön an jeden einzelnen von euch ihr seit Großartig.

Unsere Botschaft: Wir wollen mit dem Fußball, die Welt verbessern.🙏🏽⚽️❤️

Report from January 10, 2026

1. FC Köln Foundation x Street Kickers Base By Lukas Podolski New Year's Tournament Summary:

- 1st Game - Loss because the boss wasn't there yet, everyone wasn't awake enough. 8-3 Beaten up against the FC Foundation, but not lost...

- 2nd Game - Win 5-0 Finally back!

- 3rd Game - Win 2-1 Taking it easy...

- 4th Game - Win 4-1 Had to do it to get closer!!!

- 5th Game - Win 8-1 Clear and decisive against the strongest team, a professional team, but quote from the coach: We had to show them their limits after they started telling us, "Now you're going to get it... Blah blah blah." But hey, shhh!

Caused a stir again? I think that sums it up perfectly: regal, and with a fully inclusive team, the Cologne Cathedral now shines white and gold, holding high a red heart…

- Male✅

- Female✅

- With disability✅

- Without disability✅

- Various skin colors✅

- Various body types✅

- Various faiths✅

- Various origins✅

- Various sexualities✅

- Various stories✅

- Animal welfare✅

- Environmental protection✅

Our second appearance in this new football year of 2026 was a complete success: 1st place, more than deserved, as a prime example of inclusion, justice, and charity through football. We are very grateful for the invitation from 1. FC Köln and their FC Foundation, and a huge thank you to each and every one of you – you are amazing!

Our message: We want to use football to make the world a better place. 🙏🏽⚽️❤️